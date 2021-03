De novo, o lockdown

Diante do descontrole da situação em que se encontra a pandemia não somente no Ceará, mas por todo o território nacional, não restou alternativa ao governador Camilo Santana do que decretar, novamente, o lockdown em Fortaleza.

A medida se faz necessária, diante do expressivo aumento de casos e internações de vítimas da Covid-19 na capital cearense, afetando a capacidade de atendimento dos hospitais públicos e particulares. A sobrecarga tem sido altíssima nos últimos dias, deixando as enfermarias e unidades de terapia intensiva (UTIs) na iminência de um colapso.

A medida, sem dúvida, é bastante prejudicial à atividade econômica, já bastante afetada há quase um ano, desde o surgimento do primeiro caso em território cearense. Durante todo este tempo, muitos negócios fecharam. Não resistiram ao quadro sanitário complicado imposto pela eclosão do coronavírus.

Como resultado, o agravamento do desemprego, já crítico em todo o país. A equação é, de fato, complexa. Por um lado, há a inconteste necessidade de tentar reduzir o ritmo de crescimento de casos da doença, que simplesmente explodiu nas últimas semanas, até mesmo em Estados como o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e até São Paulo, onde o quadro é cada vez mais complicado. Por outro, os efeitos negativos sobre toda a economia.

Passaremos por situação difícil, para evitar que o vertiginoso aumento de casos continue a se acelerar. Assim, novamente ficam suspensas atividades como o funcionamento de bares, restaurantes e similares, restritas somente ao atendimento por aplicativos; cinemas, museus e outros equipamentos culturais; academias, clubes, atividades presenciais em igrejas e demais templos religiosos etc.

Enfim, devemos priorizar o confinamento em nossos lares, protegendo-nos e a nossos entes queridos, na torcida para que, em breve, se verifique a queda do ritmo de crescimento da doença. Tomara que agora funcione.

Gilson Barbosa

Jornalista