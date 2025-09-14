Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Das calçadas da capital aos encontros do interior: a importância das praças

Escrito por
Blesser Moreno producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Blesser Moreno é sociólogo
Legenda: Blesser Moreno é sociólogo

Nasci em Fortaleza quando a capital, já nos anos 1980, vivia um processo intenso de urbanização. Minha convivência social - a exemplo de muitos fortalezenses da minha geração - se dava entre vizinhos, amigos da escola e familiares.

Apesar de haver praças próximas à minha casa, elas nunca foram, de fato, espaços de encontro ou convivência frequente – talvez por já refletirem o distanciamento e a pressa de uma cidade grande em crescimento acelerado.

Foi apenas anos depois, já atuando com gerenciamento de projetos de obras públicas, que tive a chance de conviver mais de perto com o interior do Ceará. Por meio de amigos e clientes que ganhei nessa jornada, passei a conhecer, com olhos mais atentos e sensíveis, a dinâmica das cidades interioranas e o papel encantador e fundamental que as praças exercem nelas.

No interior, as praças não são apenas espaços físicos. São parte viva da memória e da identidade de cada município. Ali, as famílias se reúnem após a missa, os jovens se encontram e se descobrem, os vendedores ambulantes fazem a alegria de todos com sanduíches, churros, batata frita e outras delícias que, entre um dedo gorduroso e outro, carregam sorrisos e boas conversas.

Cada cidade, por menor que seja, carrega em sua origem essa tríade fundadora: a igreja, a praça e o povoado. E com o tempo, foram esses mesmos espaços que deram forma às comunidades, laços afetivos e vínculos de pertencimento. As festas de padroeiros, por exemplo, transformam as praças em palco de celebração, fé, economia local aquecida e muita alegria compartilhada.

Mais do que lugares de lazer, as praças são pontos de encontro que ajudam a formar a identidade coletiva. Elas promovem o convívio intergeracional, oferecem respiro no cotidiano e ajudam até mesmo na valorização do entorno urbano, trazendo mais vida e cuidado para os bairros.

Infelizmente, muitos municípios enfrentam hoje enormes dificuldades para construir, ampliar ou reformar esses espaços.

Os recursos disponíveis, majoritariamente via Ministério do Turismo, têm critérios que muitas vezes desconsideram a essência dessas praças para os moradores. É exigido, por exemplo, que os municípios estejam inseridos no “Mapa do Turismo” ou que os espaços tenham como finalidade exclusiva a realização de grandes eventos para “atração de visitantes”. Isso acaba apagando o caráter cotidiano, afetivo e comunitário que esses lugares carregam.

Precisamos repensar essa lógica. Seria valioso que os programas federais considerassem também os aspectos sociais, culturais e históricos das praças como justificativa para investimento. Incentivar parcerias entre estados e municípios, buscar editais específicos voltados ao bem-estar urbano ou criar linhas de financiamento que reconheçam as praças como equipamentos públicos essenciais à qualidade de vida são caminhos possíveis.

Se queremos cidades mais humanas, mais próximas das pessoas e da sua história, é preciso cuidar dos espaços onde esses encontros acontecem. E no interior do Ceará – como aprendi com os amigos que a vida me deu – esse lugar, com certeza, é a praça.

Blesser Moreno é sociólogo

Blesser Moreno é sociólogo
Colaboradores

Das calçadas da capital aos encontros do interior: a importância das praças

Blesser Moreno
Há 2 horas
Armando Lopes Rafael é historiador
Colaboradores

Humberto Mendonça

Armando Lopes Rafael
Há 2 horas
Pedro Stelmachuk é advogado
Colaboradores

Do colapso financeiro à injusta criminalização do empresário

Pedro Stelmachuk
Há 2 horas
Professor aposentado da UFC
Colaboradores

História: Gandhi

Gonzaga Mota
13 de Setembro de 2025
Lília Lopes é publicitária
Colaboradores

Como sonhar com o topo se ele parece, o tempo todo, reservado para os homens?

Ainda que elas possuam nível de excelência profissional, atenção e formação superior, a engrenagem que move a indústria insiste em desvalorizá-las salarialmente e deixá-las abaixo na pirâmide hierárquica

Lília Lopes
13 de Setembro de 2025
Susanna Marchionni é empresária
Colaboradores

Nordeste: laboratório vivo para o futuro sustentável das cidades

Susanna Marchionni
12 de Setembro de 2025
Saraiva Júnior é escritor
Colaboradores

Academia de Letras de Senador Pompeu

Saraiva Júnior
12 de Setembro de 2025
Jeftha Amanda é engenheira ambiental
Colaboradores

Sustentabilidade na Saúde

Jeftha Amanda
11 de Setembro de 2025
Leonardo José Peixoto Leal é professor
Colaboradores

35 anos do CDC! De onde viemos, como estamos e para onde vamos?

Leonardo José Peixoto Leal
11 de Setembro de 2025
Ginecologista e especialista em medicina reprodutiva
Colaboradores

Tecnologia, ética e os limites da ciência

Daniel Diógenes
11 de Setembro de 2025
Paula Dantas é especialista em gestão de pessoa
Colaboradores

O alto custo do RH que troca estratégia por assistência emocional

Paula Dantas
10 de Setembro de 2025
Rafael Maia é médico
Colaboradores

Além do diagnóstico: o efeito da neurocirurgia funcional

Rafael Maia
10 de Setembro de 2025
Arthur Frota é empreendedor
Colaboradores

Ceará, polo global de inovação

Arthur Frota
09 de Setembro de 2025
Carlos Átila é contador
Colaboradores

O futuro está no presente da contabilidade consultiva

Carlos Átila
09 de Setembro de 2025
Silvia Freitas é diretora pedagógica
Colaboradores

Alfabetização na idade certa

Silvia Freitas
08 de Setembro de 2025
Luciana Brites é psicopedagoga
Colaboradores

Dia da Alfabetização: Como saber se uma criança está alfabetizada?

Luciana Brites
08 de Setembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Inteligência Artificial e processo

Valdélio Muniz
07 de Setembro de 2025
João Appolinário é empreendedor
Colaboradores

Educação empreendedora: o que não se aprende na escola

João Appolinário
07 de Setembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Um cearense em Harvard

Gilson Barbosa
07 de Setembro de 2025
Valéria Corriça é fisioterapeuta
Colaboradores

Gestão Hospitalar Pós-COVID-19: aprendizados e perspectivas futuras

Valéria Corriça
06 de Setembro de 2025