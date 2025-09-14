Das calçadas da capital aos encontros do interior: a importância das praças

Nasci em Fortaleza quando a capital, já nos anos 1980, vivia um processo intenso de urbanização. Minha convivência social - a exemplo de muitos fortalezenses da minha geração - se dava entre vizinhos, amigos da escola e familiares.

Apesar de haver praças próximas à minha casa, elas nunca foram, de fato, espaços de encontro ou convivência frequente – talvez por já refletirem o distanciamento e a pressa de uma cidade grande em crescimento acelerado.

Foi apenas anos depois, já atuando com gerenciamento de projetos de obras públicas, que tive a chance de conviver mais de perto com o interior do Ceará. Por meio de amigos e clientes que ganhei nessa jornada, passei a conhecer, com olhos mais atentos e sensíveis, a dinâmica das cidades interioranas e o papel encantador e fundamental que as praças exercem nelas.

No interior, as praças não são apenas espaços físicos. São parte viva da memória e da identidade de cada município. Ali, as famílias se reúnem após a missa, os jovens se encontram e se descobrem, os vendedores ambulantes fazem a alegria de todos com sanduíches, churros, batata frita e outras delícias que, entre um dedo gorduroso e outro, carregam sorrisos e boas conversas.

Cada cidade, por menor que seja, carrega em sua origem essa tríade fundadora: a igreja, a praça e o povoado. E com o tempo, foram esses mesmos espaços que deram forma às comunidades, laços afetivos e vínculos de pertencimento. As festas de padroeiros, por exemplo, transformam as praças em palco de celebração, fé, economia local aquecida e muita alegria compartilhada.

Mais do que lugares de lazer, as praças são pontos de encontro que ajudam a formar a identidade coletiva. Elas promovem o convívio intergeracional, oferecem respiro no cotidiano e ajudam até mesmo na valorização do entorno urbano, trazendo mais vida e cuidado para os bairros.

Infelizmente, muitos municípios enfrentam hoje enormes dificuldades para construir, ampliar ou reformar esses espaços.

Os recursos disponíveis, majoritariamente via Ministério do Turismo, têm critérios que muitas vezes desconsideram a essência dessas praças para os moradores. É exigido, por exemplo, que os municípios estejam inseridos no “Mapa do Turismo” ou que os espaços tenham como finalidade exclusiva a realização de grandes eventos para “atração de visitantes”. Isso acaba apagando o caráter cotidiano, afetivo e comunitário que esses lugares carregam.

Precisamos repensar essa lógica. Seria valioso que os programas federais considerassem também os aspectos sociais, culturais e históricos das praças como justificativa para investimento. Incentivar parcerias entre estados e municípios, buscar editais específicos voltados ao bem-estar urbano ou criar linhas de financiamento que reconheçam as praças como equipamentos públicos essenciais à qualidade de vida são caminhos possíveis.

Se queremos cidades mais humanas, mais próximas das pessoas e da sua história, é preciso cuidar dos espaços onde esses encontros acontecem. E no interior do Ceará – como aprendi com os amigos que a vida me deu – esse lugar, com certeza, é a praça.

Blesser Moreno é sociólogo