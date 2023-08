Dano moral: nem rejeição nem banalização

Cotidianamente, os juízes se deparam, nos processos em que oficiam, com pedidos relativos à indenização por dano moral decorrentes das mais diversas circunstâncias. A obrigação de indenizar está prevista no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal de 1988, e no artigo 927 do Código Civil em se tratando de dano causado pela prática de ato ilícito ou abuso de direito (artigos 186 e 187 do mesmo Código). No campo trabalhista, tem previsão no artigo 223-A (e seguintes) da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT.

Embora haja uma febre nacional pela postulação deste tipo de indenização, a análise de cada caso deve ser criteriosa, sem prejulgamento de qualquer natureza. Assim como não se deve banalizar a indenização por dano moral, não se deve minimizar, no âmbito das relações de trabalho, os efeitos de fatos causadores deste tipo de dano (assédio moral e sexual, condições degradantes de trabalho, discriminações de toda ordem, acidentes ou doenças do trabalho etc).

É preciso lembrar que se está diante de uma relação hierarquizada, de subordinação (dependência econômica), que, se não administrada dentro dos limites da lei e da razoabilidade, pode implicar abuso do poder direito previsto na CLT (que permite ao empregador admitir e assalariar seus empregados, organizar as tarefas de cada um, fiscalizar sua realização, estabelecer regulamento interno e, em caso de descumprimento, aplicar punições de ordem disciplinar -advertência, suspensão e dispensa por justa causa-, obedecida a devida razoabilidade e adequação, pois, como todo poder na República, estes também têm limites).

A Declaração de Filadélfia, adotada pela Organização Internacional do Trabalho-OIT (entidade da qual o Brasil é Estado-membro), a partir da Conferência Geral da OIT de 1944, estabeleceu que “o trabalho não é uma mercadoria”. Como consequência lógica, é preciso considerar que o trabalhador, como pessoa, não integra um combo com sua força de trabalho, ou seja, ao celebrar o contrato de trabalho, o objeto da negociação é a prestação do serviço e não a entrega do próprio contratado em todas as dimensões de sua existência humana (política, social, religiosa, filosófica e sexual). Pensar diferentemente é se prender à ultrapassada cultura escravagista. Nesta perspectiva é que se deve analisar com cautela e rigor técnico as demandas dos trabalhadores quanto à reparação por danos morais decorrentes de ação do empregador.

Raimundo Dias de Oliveira Neto é juiz do trabalho (TRT-7ª Região)