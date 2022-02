Da vaia ao sol à geração distribuída

A relação do cearense com o sol sempre foi complexa. Sem o astro, a vida não existe, o que não quer dizer que ele tenha sido sempre bem-vindo. "Quando o sol, tão bravo nestes últimos dias, ia conseguindo varar as grossas nuvens, lá no alto, num esforço desesperado para aparecer, os alegres circunstantes, olhando para o alto e apontando, começaram uma demonstração estrondosa, vaiando o astro vencido e apagado", registrou a imprensa local há oitenta anos. Foi a famosa "vaia ao sol", que passou a integrar o anedotário do "Ceará Moleque".

Mas o mundo dá voltas - em torno de si e em torno do sol. Hoje, o astro-rei é mais do que uma fonte de luz e calor para os cearenses, mas também de renda, emprego e futuro. Levantamento da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) aponta que apenas no ano passado o segmento atraiu R$ 21,8 bilhões em investimentos, um crescimento de quase 50% em relação ao ano anterior. Em 2021, 153 mil novos empregos foram criados no setor em todo o País.

E o Ceará é vanguarda nessa área. A expectativa é de que, este ano, o Estado dobre a quantidade de usinas de geração distribuída - quando o próprio consumidor produz sua energia solar -, saltando de 23 mil para quase 46 mil unidades. Esse avanço é impulsionado por avanços legislativos, como o marco regulatório da geração distribuída, uma das prioridades que assumimos na Frente Parlamentar de Energias Renováveis - a qual tenho a honra de presidir -, e sancionado pela Presidência no começo de janeiro, em uma grande vitória para nosso mandato e para o Brasil.

Mas ainda há espaço para mais avanços. É inaceitável que, por exemplo, o governo do Estado continue cobrando Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de uma padaria que produz sua própria energia para fabricar seus produtos. Ora, padaria não vende energia. Padaria vende pão. É nesses produtos que o fisco deve se concentrar, sob pena de tirar a competitividade e a atratividade econômica da geração distribuída.

Eu, assim como todo o cearense, sei apreciar um céu chuvoso e uma boa sombra. Mas é impossível negar que, depois de oitenta anos, temos menos o que vaiar e mais a aplaudir em relação ao sol.

Danilo Forte é deputado federal