Da ficção-científica ao voo de Jeff Bezos: o que seria da Terra sem os bilionários?

Legenda: Jorge Portela é formado em História pela UECE Foto: Arquivo pessoal

Assim como os filmes de ficção científica, o recente voo de Jeff Bezos mostra que o acesso ao espaço continuará sendo uma regalia disponível apenas aos hominídeos mais ricos da espécie humana. Por isso, será lícito perguntar: as viagens de Branson e Bezos marcam somente o início do turismo espacial ou também representam o começo de um investimento que permitirá a fuga da classe dominante para o espaço?

Em Elysium, uma pequena parcela da humanidade vive em uma habitação espacial que orbita a Terra, projetada para acolher os mais ricos num lugar sem pobreza, guerra ou doença. A grande maioria da população permanece na Terra, um mundo em colapso socioambiental. Essa ideia fere diretamente a crença de que a salvação será democrática.

Em 2017, Stephen Hawking insistiu que em pouco tempo a Terra se tornaria inabitável. Dizia ele, ingenuamente, que a única solução seria ver a humanidade se espalhando pelo universo, como se a passagem não fosse ser cobrada.

Segregar pelo preço, privilegiando um grupo seleto que busca pelo elixir da vida: No romance Contato, de Carl Sagan, um multimilionário excêntrico optou por viver no espaço, orbitando a Terra em uma estação espacial. Isso facilitaria o tratamento do seu câncer, pois, segundo ele, o baixo nível de oxigênio e a gravidade zero impedia que as células cancerosas se multiplicassem. A chance de haver cura a partir de condições espaciais dava aos senhores da fortuna o anseio pela imortalidade.

E quem duvida que o maior desejo de um bilionário é viver para sempre?

Mas os super ricos precisam justificar publicamente a existência de suas fortunas, por isso tais investimentos são sempre vistos como uma contribuição humanitária, apesar de não se importarem com a desigualdade social. Perguntado sobre as críticas que o acusam de negligenciar problemas terrenos mais urgentes, Bezos diz ter olhos para o futuro: sua missão é construir uma estrada para o espaço. De lá, as próximas gerações farão “coisas incríveis” para resolver os problemas dos que ficaram na Terra. É o prenúncio da filantropia aeroespacial.

Jorge Portela

Historiador