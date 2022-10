Cultivar o valor paz nas eleições

As eleições são uma oportunidade para que cada membro de nossa população, que é eleitor, possa fazer suas escolhas no tocante aos candidatos que lhe apetece e que mais representam os seus ideais políticos. O sistema democrático, inclusive, permite ao cidadão o direito de manifestar sua crítica ou insatisfação com o cenário político e/ou social através do voto branco ou nulo (quando o eleitor opta por não escolher entre aqueles que se apresentam como candidatos).

Assim sendo, por mais que apresente algumas contradições, essa tal democracia – criação dos homens – ainda é um sistema político atento ao conceito de soberania, que visa respeitar a escolha feita pela maioria do povo. E isso traz coesão e fortalece a paz social. Portanto, é importante que tenhamos maturidade para compreender que aquele que diverge da minha forma de pensar e de minhas convicções políticas não é meu inimigo. A campanha política é espaço para o confronto apenas de ideias e projetos! Nunca deveria ser vista ou utilizada como arena para propagar o ódio, a intolerância, inverdades e agressões.

Somos todos brasileiros! E cada um de nós tem um compromisso e dever importante com a construção do que chamamos de cultura de paz! Eu sei que falar em paz social em um país que é maravilhoso, mas também repleto de contradições e imerso na desigualdade, como o Brasil, é coisa difícil e, por vezes, não consoante com a realidade em que vivem milhões de pessoas (sem exercício dos direitos e sem paz nenhuma).

Contudo, parafraseando Nelson Mandela “(...) Precisamos nos transformar na mudança que queremos ver no mundo”! E, para isso, devemos aprender a dizer não às provocações ou à violência! Caso você esteja entre os milhões de brasileiros que votarão no próximo domingo, ao sair de casa, reflita bastante! Mentalize! Respire fundo! Cultive dentro de si a calma interior! Concentre-se e siga o caminho até a sua zona eleitoral com alegria e serenidade para a realização do seu propósito: demonstrar na urna eletrônica a defesa daquilo que acredita.

E que retorne bem com a consciência tranquila e paz no coração!

Vinícios Rocha é diretor pedagógico do Instituto Myra Eliane