Cuidar da infância e da adolescência é uma obrigação

Falar da infância é falar da pureza, da alegria. Falar das nossas crianças é, principalmente, falar de paz e da esperança de uma sociedade melhor. Mas infelizmente essa parcela da população, que merece prioridade absoluta, sofre com a maldade daqueles que violam os direitos humanos.

No Ceará, em 2022, mais de 70% das vítimas de crimes sexuais foram crianças e adolescentes, conforme registros da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública, da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. Vale destacar que meninas de até 14 anos representam 88% das vítimas de casos de abuso sexual no Ceará em 2021, de acordo com o levantamento da Secretaria da Segurança Pública. A estatística mostra ainda que os casos diminuíram 17,1% nos primeiros quatro meses do ano em comparação com o mesmo período do ano passado.

É preciso, ainda, falar dessa violência em ambientes virtuais. Crimes de abuso e exploração sexual podem atingir qualquer criança ou adolescente, especialmente com o uso massivo da internet. Diante desses infelizes dados, eu chamo a atenção para o Maio Laranja, movimento internacional que tem como objetivo conscientizar a população sobre o abuso infantil e a importância de prevenir e combater essa prática. A campanha foi criada em 2008 nos EUA pela organização "National Child Abuse Prevention Month". Movimentos como esse reforçam a importância da conscientização social a respeito do tema. Meninas não se prostituem. Meninas são exploradas. Crianças não namoram ou praticam relação sexual. Crianças são abusadas.

A denúncia é fundamental para a proteção das crianças e adolescentes, e existem diversos canais disponíveis para esse fim, como o Disque 100 e os Conselhos Tutelares. É importante lembrar que a denúncia pode ser feita de forma anônima e que a proteção das crianças é uma responsabilidade de toda a sociedade.

É importante destacar que o abuso infantil é um problema grave e que a denúncia é fundamental para proteger as crianças e adolescentes. Todos têm a responsabilidade de denunciar casos de abuso e garantir que as crianças e adolescentes tenham uma infância saudável e segura. Cuidar da infância e da adolescência é uma obrigação de todos nós. É constitucional. É essencial.

Juliana Lucena é deputada estadual pelo PT