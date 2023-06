Cuidados com os joelhos nas mulheres

As mulheres estão cada vez mais ativas na sociedade e no mercado de trabalho, seja em posições de liderança ou de destaque nas empresas. No entanto, mesmo com toda a energia que elas possuem, precisam de cuidados extras para garantir sua qualidade de vida. E um dos pontos de maior atenção na saúde feminina são os joelhos. Estudos médicos demonstram que elas têm até 8 vezes mais probabilidade do que os homens de sofrer dores ou lesões nos joelhos. Levantamentos apontam que a prevalência de artrose do joelho é cerca de 37% maior nas mulheres do que nos homens. E não faltam explicações científicas para esses problemas.

O principal motivo da maior fragilidade do joelho das mulheres é o formato do quadril. Essa parte do corpo das mulheres, destinada à gestação, faz com que o fêmur se torne ligeiramente voltado para dentro, afetando o alinhamento dos joelhos e da musculatura do quadril, o que aumenta a carga imposta na articulação e a possibilidade de lesões, a exemplo da condromalácia patelar, desgaste da cartilagem entre o fêmur, o osso da coxa, e a patela.

Além disso, a mulher geralmente apresenta uma configuração muscular mais frágil do que a dos homens, inclusive por questões hormonais. A massa muscular com menor densidade também influencia na estabilidade do corpo, provocando uma carga maior nos joelhos.

Há outras causas biológicas para a fragilidade no joelho feminino, como as variações nos níveis de estrogênio, que afetam as estruturas ligamentares do joelho, deixando-as mais frouxas; e a osteoporose, que aumenta o desgaste do local e amplia as chances de lesões.

Por esses motivos, a melhor maneira de prevenir as lesões de joelho é o fortalecimento muscular, realizado através da prática da musculação e de exercícios físicos bem direcionados, sob a orientação de profissionais habilitados.

No caso de qualquer quadro de dor nos joelhos, a mulher não deve demorar a procurar um ortopedista, especialista indicado para identificar lesões e prescrever o tratamento adequado. O diagnóstico precoce evita que a lesão leve se agrave e torne mais difícil o processo de recuperação.

Christine Muniz é presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia