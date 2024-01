Cuidados com o sol na cabeça e os riscos ao cérebro

Um estudo da revista Nature, mostrou que a radiação solar também pode aumentar a temperatura do nosso cérebro, além da temperatura do corpo, e que uma elevação de 1°C já é suficiente para causar prejuízos que vão desde desconforto e diminuição da capacidade de trabalho físico, até a acarretar danos neurológicos a longo prazo, comprometendo a memória, os movimentos dos olhos, a compreensão auditiva e até o comportamento emocional.



Os sintomas mais comuns do excesso de exposição ao sol são tonturas, fadiga, náuseas e dor de cabeça. Mas é importante ficar alerta para sintomas como confusão mental, mudanças de humor extremas e dificuldades de coordenar os movimentos.



Outra pesquisa científica, publicada no European Heart Journal, em fevereiro deste ano, mostrou que o clima quente e a exposição intensa ao sol na região da cabeça, também estão associados a acidentes vasculares cerebrais (AVC), especialmente em idosos.