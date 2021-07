Cuidados com a saúde bucal em tempos de pandemia

É muito comum ouvirmos que a saúde começa pela boca. Em meio à pandemia de Covid-19, quando o órgão torna-se porta de entrada da infecção, os cuidados com a saúde bucal devem ser reforçados para prevenir possíveis quadros de urgências odontológicas, principalmente neste período de alta circulação do vírus.

Já se sabe que a transmissão do Coronavírus acontece de forma similar a outras doenças respiratórias, ou seja, por gotículas respiratórias expelidas durante a fala, tosse e espirro; pelo contato direto com as pessoas infectadas ou pelo contato indireto, por meio das mãos, objetos ou superfícies contaminadas.

A boca é, portanto, uma via de contágio de grande relevância, tanto como emissora de gotículas, como receptora de vírus provenientes do contato.

A higienização bucal é essencial para reduzir a quantidade de vírus e possivelmente diminuir sua contaminação. A saúde bucal está diretamente relacionada com a saúde do nosso corpo e é fundamental no combate à Covid-19, já que pode reduzir, temporariamente, a quantidade de vírus e, consequentemente, o risco de contágio.

A utilização do fio dental aliada à escovação com creme dental fluoretado pelo menos três vezes por dia, após as refeições, são algumas recomendações gerais. Ter na rotina o hábito de higiene bucal é fundamental para prevenir possíveis quadros de urgências odontológicas.

Se a pessoa negligencia esses cuidados, doenças como cárie e gengivite podem evoluir para problemas mais graves.

Ir ao consultório odontológico neste momento pode gerar muito receio ao paciente, mas pode ser necessário ou obrigatório em alguns casos. Isso vale para situações que exigem uma avaliação ou a realização de um tratamento para controlar quadros de dor ou infecção, por exemplo, mas os dentistas estão devidamente preparados e seguindo as recomendações do Conselho Federal de Odontologia.

Sandra Silveira

Diretora Clínica