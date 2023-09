CTPS e bolsa família

Um dos mitos rotineiramente verificados em processos trabalhistas, sobretudo envolvendo empregados(as) domésticos(as), diz respeito à alegação de que a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) não fora assinada a pedido do(a) próprio(a) trabalhador(a) para evitar que se perdesse o benefício do bolsa família, denominado no (des)governo passado de auxílio Brasil. Duplo equívoco!

Primeiro, porque a assinatura da CTPS, como em regra o conjunto dos direitos trabalhistas, não é um direito disponível, renunciável, derrogável, pois não pertence a cada pessoa, individualmente, mas ao trabalhador, como categoria coletiva, fruto de históricas lutas e garantidora de acesso a outros benefícios igualmente importantes, especialmente os previdenciários.

Segundo, porque, diferentemente do que muitos pensam e reproduzem, não há incompatibilidade imediata entre ter a CTPS assinada e permanecer com o direito ao recebimento do bolsa família. Portanto, acreditar nesta falácia (ou fingir acreditar) e manter empregado sem a devida assinatura da carteira de trabalho, sob esta pretensa justificativa, pode custar caro por ocasião de eventual ajuizamento de ação trabalhista. E não se iludam: é algo que ocorre com frequência!

Ora, é preciso entender que o bolsa família é um programa social voltado à garantia de renda básica, como forma de minimizar os efeitos da pobreza nas famílias em situação de vulnerabilidade. O pré-requisito para ser incluído ou excluído do programa não é ter ou não ter a CTPS assinada, mas dispor a família (considerada a totalidade de seus membros) de renda mensal máxima, por pessoa, de R$ 218,00, além de estar inscrita no Cadastro Único (CadÚnico) e com os dados atualizados.

Uma das principais mudanças implantadas foi justamente a criação da regra de proteção a beneficiários que encontrem emprego e, com ele, oportunidade de aumentar a renda familiar. Assim, o Responsável Familiar (RF) ou outro membro da família, passando a atuar com carteira assinada, pode continuar recebendo o benefício governamental, mesmo que reduzido, por até dois anos se a renda de cada membro corresponder a até meio salário mínimo (R$ 660,00). A ideia desta regra de proteção, evitando o corte imediato do benefício, foi exatamente motivar quem recebe o bolsa família a (re)ingressar no mercado de trabalho.