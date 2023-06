Crise: América Latina

Vivemos numa região, relativamente, tranquila do ponto de vista de fenômenos da natureza que podem gerar grandes catástrofes. Se compararmos com outros continentes temos bem menos terremotos, vulcões, tufões, maremotos, etc. Todavia, por que tanta crise política e econômica, gerando uma situação social deprimente, com uma vergonhosa exclusão? Com certeza essa situação, algumas vezes, chega a maltratar mais do que certos problemas naturais.

Quais as razões principais desse quadro Latino- Americano? Será a corrupção, a falta de espírito público, a globalização com o protecionismo, a indiferença dos países ricos, a má distribuição de renda, as prioridades retóricas, a herança totalitária, os acordos cartoriais de direita e de esquerda, é o que questionamos. Amartya Sen, Prêmio Nobel de Economia de 1998, já nos mostrou a interdependência dos aspectos político, econômico e social, ou seja, a privação de um podendo implicar nas privações de outros dois.

Tomamos liberdade de salientar seis objetivos básicos para reflexões e debates dos latino-americanos: a) inserção da região no contexto mundial; b) aumento do nível de emprego; c) redução dos índices de pobreza; d) melhoria dos níveis de distribuição de renda (em termos regionais, setoriais e pessoais); e) diminuição das desigualdades internas dos países e f) principalmente, prioridade aos setores sociais básicos (educação, saúde, segurança, dentre outros). É claro que por trás destes objetivos está a grande Questão Humanitária.

Por sua vez, pontos tão complexos exigem, igualmente, tratamento complexo. É urgente pois, necessidade de ações e programas que provocam o desenvolvimento político. Acreditamos que somente com a democracia e um sistema socioeconômico justo, poderemos viver num hemisfério com tranquilidade e paz. Como disse Martin Luther King: “Nós aprendemos a voar com os pássaros, a nadar com os peixes, mas não aprendemos a conviver como irmãos”. Nosso povo tem a esperança de justiça, amor, paz e liberdade.

Gonzaga Mota é professor aposentado da UFC