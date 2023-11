Outubro, mês da criança, passou. Mesmo assim, ainda é oportuna uma homenagem ao médico e escritor Pedro Bloch (1914-2004), nascido na Ucrânia e que veio para o Brasil com os pais, no início do século XX. Assim como seus familiares, Pedro naturalizou-se brasileiro e foi, como profissional da medicina, um dos pioneiros na área da foniatria em nosso país. Além disso, notabilizou-se como dramaturgo e escritor de inúmeras obras marcantes para as crianças “analógicas” que este articulista e tantos outros de minha geração, felizmente, fomos.

Autor de peças importantes, como o monólogo “As Mãos de Eurídice” (representada mais de 60 mil vezes, em 45 países) e “Dona Xepa”, entre tantas outras, Pedro escreveu, entre 1963 e 1998, uma série de livros nos quais registrou seu contato profissional com as crianças, no consultório médico. Na maioria, eram de pequeno tamanho, como o primeiro, intitulado “Criança Diz Cada Uma!” (lançado em 1963), no qual são apresentadas pequenas histórias onde salta aos olhos a inocência de uma geração que, observando o mundo ao seu redor, de repente saía com perguntas inusitadas para os pais ou mesmo opiniões engraçadas acerca da realidade com a qual conviviam. Em pouco mais de 170 páginas desse livro, podemos ver impressões infantis acerca de fenômenos da natureza, do nascimento dos irmãos menores, pequenos episódios narrados com uma espontaneidade e um certo impacto que tais perguntas ou comentários exerciam sobre os pais daquele tempo, muitas vezes espantados com a precocidade dos pequenos.

Pedro Bloch, hoje nome praticamente esquecido, nestes tempos em que as crianças perderam muito de sua liberdade e naturalidade espontâneas, contribuiu deveras para que a inocência infantil de outra época permanecesse para sempre guardada. Além de “Criança Diz Cada Uma!”, deixou saborosos livros com registros de historinhas e aventuras infanto-juvenis, a exemplo de “Essas Crianças de Hoje!” (1970), “Pai, me Compra um Amigo?” (1977), “Rafa, Bom de Bola” (1983), “A Turma da Paquera” (1985), “Dicionário de Humor Infantil” e “A Sabedoria da Criança” (ambos de 1998).

Numa época em que as crianças viviam em cidades menos violentas e sua infância não era prisioneira de telefones celulares, jogos eletrônicos e outras tecnologias, como hoje ocorre, Pedro Bloch documentou muitas situações hilariantes em seus textos. Estes continuam a cativar, ainda no presente, todas as crianças “analógicas” daqueles idos, que tiveram a oportunidade de viver a infância em sua plenitude. E nem tenho dúvida em afirmar que, caso se disponham a ler Pedro Bloch, muitos pais dos pequenos, na atualidade, se deliciarão ao apreciar suas engraçadas histórias. Que ele nunca seja esquecido.

Gilson Barbosa é jornalista