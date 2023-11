O mito de que criança não mente vem atrelado à capacidade delas de falarem verdades, opiniões e percepções sem o receio de serem consideradas inconvenientes. Mas vale ressaltar que, assim como os adultos, as crianças podem mentir e por diversos motivos: para não desapontar pessoas, conquistar algo, fugir das responsabilidades, chamar a atenção, impressionar alguém ou até mesmo para se proteger de punições e castigos e proteger pessoas também.



Outra informação importante é que, no caso de crianças mais novas, a mentira pode representar uma certa confusão entre realidade e imaginação. A partir dos seis anos, a criança ainda brinca com a imaginação e é capaz de criar situações irreais, mas as invenções já são bem menores em proporção. Já após os sete anos de idade, quando a criança já possui noção de convivência e valores, a mentira torna-se intencional. Pois nessa fase, o cérebro já permite consciência sobre a diferença entre mentira e verdade. Foi o que constatou uma pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos (nih.gov). Intitulado de Correlações Sociais e Cognitivas do Comportamento Mentiroso das Crianças, o estudo incluiu crianças entre 3 e 8 anos de idade e constatou ainda que, para as crianças, a gravidade de uma mentira é bem diferente da nossa, que já temos noções de consequências, por exemplo.



Para que uma criança produza uma mentira intencional, diversos mecanismos cerebrais são colocados em práticas.; como o raciocínio lógico, compreensão da mente, controle da timidez, memória, sensação de empoderamento de que é possível enganar alguém.

As mentiras podem ser artimanhas subconscientes para mascarar angustias, frustrações ou medo, e assim como outras reações das crianças precisam ser observadas sempre. O primeiro passo é saber se as mentiras são intencionais ou não e se elas se repetem em ocasiões similares. Só assim será mais fácil entender os motivos que levaram a criança a mentir.



A máxima de que o exemplo não é a melhor maneira de ensinar e sim a única, também vale nessas situações. Quando os pais normalizam a mentira, as crianças tendem a copiar, achando que vão ganhar aprovação dos pais ao reproduzirem comportamentos.