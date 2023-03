Crescimento do mercado de moradia no Porto das Dunas

Após o cenário da pandemia, muitas pessoas adotaram o home office como modelo de trabalho. O que era apenas um improviso, se tornou um modelo que possibilita uma qualidade de vida melhor. Diante desse cenário, a busca pelo sonho de morar de frente para o mar se tornou realidade para muitas famílias.

Morar onde as pessoas tiram férias se tornou tendência no bairro Porto das Dunas, localizado apenas 22 km de Fortaleza. Um local sem engarrafamento, com grande parte do caminho com vista para o mar, e por ser um local com ventos ainda mais intensos, tem chamado a atenção dos cearenses e até de turistas.

Nota-se um aquecimento imobiliário na região, especialmente por aqueles que desejam ter seu empreendimento com a comodidade de morar próximo da praia. A felicidade de trabalhar, encerrar o expediente e ir caminhar na praia ou dar um mergulho, tem sido referência na região.

Além disso, o bairro que resido já há 20 anos e atuo como corretor de imóveis na região por 10 anos, está crescendo muito. Um dos motivos tem sido o fato de ser procurado por investidores, para novos empreendimentos e na implementação de novos comércios como supermercados, com objetivo de atender essa alta demanda de pessoas recém-chegadas.

Outro grande diferencial é o Beach Park. Principal atrativo da praia do Porto das Dunas, é considerado o maior parque aquático da América Latina e o responsável por trazer turistas durante o ano inteiro. Sejam adultos ou crianças, todos aproveitam e se divertem com os tobogãs e piscinas.

O Porto das Dunas, local que antes era de turismo, hoje passou a ser, um dos locais mais procurados para residir e também para primeira moradia.

O comportamento das pessoas mudaram em virtude do que se mostra no novo comportamento de vida e trabalho, que não depende - e quem sabe não vá mais depender - de grandes deslocamentos.

Essa mudança no perfil de demanda por imóveis reflete um dos efeitos do isolamento, que foi a adoção do home office e a necessidade de mais espaço e conforto em casa. Essas mudanças devem deixar um legado daqui para frente, mesmo após o fim da pandemia.