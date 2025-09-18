Diário do Nordeste
Crédito e dignidade: o papel do Banco do Nordeste no Plano Safra

O acesso ao banheiro é um direito humano básico, que precisa ser garantido a todos

Paulo Câmara producaodiario@svm.com.br
Presidente do Banco do Nordeste
A agricultura familiar é o coração do abastecimento alimentar brasileiro. Presente em todos os estados, mas especialmente no Nordeste, ela é responsável por grande parte dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros. Por trás da produção, estão milhões de famílias que trabalham com dedicação, muitas vezes em condições adversas, para sustentar suas comunidades e dinamizar as economias locais. É por isso que, ao falar de políticas públicas para o campo, não podemos nos limitar à produção. Precisamos olhar também para a vida, a saúde e a dignidade dessas famílias.

No Banco do Nordeste, temos consciência dessa responsabilidade. Por isso, no contexto do Plano Safra da Agricultura Familiar 2025/2026, estamos lançando uma iniciativa inédita: uma linha de crédito voltada exclusivamente para a instalação de banheiros em pequenas propriedades rurais. Pode parecer um detalhe, mas não é. Trata-se de uma política de inclusão social, de saúde e de cidadania.

Estimamos financiar a construção de 100 mil banheiros, em um volume de R$ 300 milhões. E o mais importante: esse crédito não comprometerá o limite produtivo já disponível para os agricultores no âmbito do Pronaf, que no governo Lula, foi multiplicado por seis, chegando a R$ 35 mil. Ou seja, a família poderá acessar recursos para custeio e investimento em sua lavoura e, ao mesmo tempo, ter a oportunidade de implantar uma infraestrutura básica que transformará sua vida cotidiana.

Quem conhece de perto a realidade do campo sabe o quanto essa medida é urgente. Ainda são muitas as propriedades rurais que não contam com instalações sanitárias adequadas. Essa ausência impacta a saúde, aumenta a incidência de doenças, compromete a dignidade das famílias e aprofunda desigualdades históricas. O acesso ao banheiro é um direito humano básico, que precisa ser garantido a todos.

No Banco do Nordeste, estamos alinhados às diretrizes do Governo Federal com a inclusão social e o combate à pobreza. A linha de crédito para construção e reforma de banheiros é um exemplo concreto de como o sistema financeiro público pode atuar de forma humana, olhando além da produção agrícola e investindo também na qualidade de vida das famílias rurais.

Mas a iniciativa não se limita ao impacto social direto. A instalação de banheiros também movimenta a economia local. Cada obra gera demanda por pedreiros, encanadores, eletricistas, além de dinamizar o comércio de materiais de construção em pequenos municípios. Assim, além de garantir saúde e dignidade, esse crédito cria oportunidades econômicas, gera empregos e fortalece cadeias produtivas ligadas à construção civil.

Essa visão integrada – de produção, inclusão social e desenvolvimento regional – é a marca da atuação do Banco do Nordeste. Só no último ciclo do Plano Safra, aplicamos mais de R$ 9,6 bilhões em crédito com agricultores familiares, respondendo por 94% dos contratos e 70% do volume contratado do Pronaf em nossa área de atuação, que compreende todo o Nordeste e parte de Minas Gerais e Espírito Santo. Somos, de fato, o principal operador do Pronaf na região, e entendemos essa liderança como uma responsabilidade que vai além de números: trata-se de transformar vidas.

No ciclo 2025/2026, disponibilizaremos R$ 10,2 bilhões em crédito para a agricultura familiar. As condições são acessíveis, com taxas que variam de 0,5% ao ano para sistemas agroecológicos a 2,5% para conectividade e mecanização, chegando a 8% ao ano para habitação rural e regularização fundiária. Nossa atuação se baseia no entendimento de que crédito, quando aliado a orientação técnica e políticas públicas bem desenhadas, é uma ferramenta poderosa de desenvolvimento.

Deus, Machado e Ariano

Machado e Ariano sentir-se-iam insultados. O primeiro, crítico mordaz da hipócrita sociedade de seu tempo, veria que infelizmente o Brasil grotesco, caricato, continua tão vivo quanto o de sua época

Gilson Barbosa
Há -32 segundos
Procurador-Geral de Justiça do Ceará
Reconhecer o agora, inspirar o amanhã

Essa conquista é coletiva e reafirma que, juntos, podemos transformar a realidade que nos cerca

Haley Carvalho
Há 1 hora
Presidente do Banco do Nordeste
Paulo Câmara
Há 1 hora
Teólogo
Ter fé na vida, que a vida é boa

Na parte final da poesia, a escritora evoca que a fé na vida está relacionada a um tipo de fé na transcendência divina que infunde vida e fé na existência

Victor Breno Farias Barrozo
17 de Setembro de 2025
Psicólogo/ CRP:11/11607
Por um SUS que também acolha a saúde emocional

Ampliar a psicologia no SUS não significa apenas contratar mais profissionais, mas sim criar uma rede de cuidado que alcance o cotidiano das pessoas

Fernando de Oliveira Pinto
17 de Setembro de 2025
Psicóloga
Setembro Amarelo: o papel do ambiente de trabalho na proteção da saúde mental

Ambientes marcados por excesso de cobranças, competitividade desmedida e ausência de apoio favorecem o esgotamento emocional, a ansiedade e a depressão

Fernanda Macedo
16 de Setembro de 2025
Compliance trabalhista: como o RH pode evitar passivos jurídicos nas empresas

O compliance trabalhista não é apenas uma tendência, mas uma necessidade estratégica

Helena Carvalho e Paula Dantas
16 de Setembro de 2025
Jornalista
Intervalos no trabalho

Intervalo intrajornada é aquele usufruído dentro da própria jornada. A legislação prevê que, em jornada de até 4 horas diárias, o empregador não precisa conceder intervalo

Valdélio Muniz
15 de Setembro de 2025
Jornalista
Democracia, sempre!

De fato, a luta pela manutenção da democracia é constante e necessária. Ao longo da História, até hoje não surgiu nenhum outro sistema político que tenha se mostrado mais eficaz ou superior a ela

Gilson Barbosa
15 de Setembro de 2025
Blesser Moreno é sociólogo
Das calçadas da capital aos encontros do interior: a importância das praças

Blesser Moreno
14 de Setembro de 2025
Armando Lopes Rafael é historiador
Humberto Mendonça

Armando Lopes Rafael
14 de Setembro de 2025
Pedro Stelmachuk é advogado
Do colapso financeiro à injusta criminalização do empresário

Pedro Stelmachuk
14 de Setembro de 2025
Professor aposentado da UFC
História: Gandhi

Gonzaga Mota
13 de Setembro de 2025
Lília Lopes é publicitária
Como sonhar com o topo se ele parece, o tempo todo, reservado para os homens?

Ainda que elas possuam nível de excelência profissional, atenção e formação superior, a engrenagem que move a indústria insiste em desvalorizá-las salarialmente e deixá-las abaixo na pirâmide hierárquica

Lília Lopes
13 de Setembro de 2025
Susanna Marchionni é empresária
Nordeste: laboratório vivo para o futuro sustentável das cidades

Susanna Marchionni
12 de Setembro de 2025
Saraiva Júnior é escritor
Academia de Letras de Senador Pompeu

Saraiva Júnior
12 de Setembro de 2025
Jeftha Amanda é engenheira ambiental
Sustentabilidade na Saúde

Jeftha Amanda
11 de Setembro de 2025
Leonardo José Peixoto Leal é professor
35 anos do CDC! De onde viemos, como estamos e para onde vamos?

Leonardo José Peixoto Leal
11 de Setembro de 2025
Ginecologista e especialista em medicina reprodutiva
Tecnologia, ética e os limites da ciência

Daniel Diógenes
11 de Setembro de 2025
Paula Dantas é especialista em gestão de pessoa
O alto custo do RH que troca estratégia por assistência emocional

Paula Dantas
10 de Setembro de 2025