Crédito consignado pode ser um aliado para as famílias

O endividamento das famílias brasileiras atingiu níveis alarmantes. Atualmente, 78% das famílias estão endividadas, e as taxas de juros do rotativo do cartão de crédito ultrapassam 441% ao ano, tornando a quitação de dívidas um desafio quase impossível. Diante desse cenário, é essencial quebrar o tabu em torno do crédito consignado, uma alternativa mais justa e acessível, especialmente para os trabalhadores.

A relação entre dificuldades financeiras e saúde mental é evidente. O estresse causado pelo endividamento impacta a produtividade, a qualidade do sono e até os relacionamentos. No ambiente corporativo, essa preocupação constante reflete-se em baixa performance e maior risco de afastamento por transtornos emocionais. No entanto, o crédito consignado pode ser um instrumento estratégico para aliviar essa pressão, oferecendo taxas de juros muito mais baixas e maior previsibilidade no pagamento. Enquanto o cartão de crédito cobra juros exorbitantes, o consignado opera com taxas que variam entre 1,49% e 3,99% ao mês. Essa diferença permite que o colaborador substitua dívidas caras por um crédito mais acessível, com prazos de 12 a 48 meses e possibilidade de renegociação. Além disso, colaboradores com restrições no CPF também podem acessá-lo, ampliando o alcance dessa solução. Contudo, para que o consignado seja realmente benéfico, ele deve vir acompanhado de educação financeira. As empresas têm um papel fundamental ao oferecer informações claras sobre taxas e prazos, além de limitar o desconto na folha de pagamento a 35% da renda líquida, garantindo equilíbrio financeiro aos funcionários.

Ainda há preconceito em relação ao crédito consignado, muitas vezes visto como “endividamento fácil”. No entanto, quando bem estruturado, ele não apenas evita juros abusivos, mas também protege a saúde mental dos colaboradores. Chegou a hora de enxergar essa modalidade como o que ela realmente é: uma ferramenta essencial para um ambiente corporativo mais saudável, produtivo e financeiramente estável. Ao quebrarmos o tabu que ainda existe em torno do crédito consignado, podemos transformar essa modalidade em um aliado importante na construção de um ambiente corporativo mais saudável.

Pedro Junior é CEO da CUIDARH e especialista em benefícios corporativos