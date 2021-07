CPI da Covid: prorrogação tem que servir para investigar estados e municípios

Legenda: Senador Eduardo Girão é titular da CPI da Covid Foto: Agência Senado

Faltando um mês para o encerramento do prazo determinado para suas atividades, a CPI da Pandemia confirmou os piores temores que tínhamos na data de sua instalação. Embora seja fruto de dois requerimentos, um deles de minha autoria, o relator da CPI, pai de um governador que devia ser investigado pela comissão, atua até agora como se o único motivo de existência da comissão fosse atacar o governo, ignorando todos os indícios, descobertos pela Corregedoria Geral da União (CGU), pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal (MPF), de que houve desvio de recursos originários da União que foram enviados aos estados e municípios para o tratamento de pacientes com coronavírus.

Agora, as articulações pela prorrogação da CPI estão em plena atividade. Não me oponho à extensão dos trabalhos, mas considero fundamental que a comissão tire o atraso e passe a aprovar as convocações cruciais para o esclarecimento de escândalos, como o do Consórcio Nordeste, relacionado à compra de 300 respiradores provenientes da indústria da maconha e que jamais foram entregues, provocando prejuízo estimado em R$ 48,7 milhões.

Conforme tenho feito desde o início dos trabalhos, prossigo defendendo que os relatos de irregularidades envolvendo o governo federal devem ser apurados e destaco que considero muito inadequado o comportamento do presidente Bolsonaro durante a pandemia. São inoportunas as frequentes ocasiões em que o chefe da nação não dá exemplo, provoca aglomerações, não usa máscara e faz uso político de medicamentos.

Contudo, isso não justifica a omissão diante dos erros cometidos por outras instâncias do Executivo, nem o tratamento discrepante com os depoentes, dependendo do lado político em que os mesmos estejam. A CPI tem caído nesses equívocos.

Em muitos lugares do mundo o momento de crise mundial que atravessamos foi transformado em oportunidade de união, de solidariedade para atravessarmos juntos as dificuldades, e de chegarmos melhores ao fim dessa dura jornada. Infelizmente, não é o que vemos no Brasil. A polarização excessiva tem agravado nossos problemas, inflamado ataques desnecessários e alimentado injustiças. A CPI poderia ter papel importante na superação dessa tendência e na pacificação do nosso país. Ao invés disso, infelizmente, decidiram transformá-la em trampolim para os cargos a serem disputados no ano que vem.

Eduardo Girão

Senador