Cozinhar é sinônimo de afeto

A cozinha é considerada um banco de memórias afetivas. É lá onde lembramos do gostinho de infância, da casa de vó e da importância em estarmos juntos de quem amamos fazendo uma refeição. Os aromas e os sabores vão além do espaço físico e do simples ato de preparar a refeição, é ali onde está o amor e uma memória que ficará para sempre. Por isso também existe aquele cheiro característico, inconfundível, que ao chegarmos em algum restaurante ou em algum lugar para experimentar uma comida, sempre lembramos de alguém. Quando isso acontece, não tenha dúvidas que existe muito afeto envolvido na preparação daquela comida.

É importante entendermos que a comida não nutre apenas o corpo, mas também a alma. Ela carrega história, sentimento, amor, pertencimento. A “cozinha com afeto” ou “personalizada” é muito mais do que um marketing que muitos restaurantes e cozinheiros fazem, ela realmente tem o poder de nos transportar numa viagem no tempo. De acordo com a pesquisa Taste Charts Latam, da empresa Kerry, que avalia o gosto dos consumidores na América Latina, 57% dos brasileiros acreditam que os produtos alimentícios de antigamente eram melhores que os de hoje. Ou seja, há um desejo por esse “resgate” da cozinha tradicional.

Por isso, existe a importância de parar para fazer uma refeição e viver aquele momento com quem amamos. Com a correria do dia a dia, se tornou cada vez mais comum trocar esses momentos importante de estar com a familia jantando ou aquela comida que te desperta sentimentos por lanches rápidos, fast food, mas sabemos que para preencher a alma é necessário ir além.