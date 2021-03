Covid-19 e toque de recolher

Só um imunizado cognitivo poderia ser contra a adoção de medidas para combater o Covid 19 e salvar vidas. Todavia, o problema está na dosagem e, daí, a indagação: seria equivalente ao “estado de sítio”, o “toque de recolher” determinado por governadores dos Estados?

Na ADIN 6341-DF, o Pleno do STF tornou clara a competência concorrente da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, para legislar em termos de saúde. A Lei nº 13.979/2020, sobre a Pandemia, art. 3º, § 7º, II, ensejou aos governadores e prefeitos adotarem, entre outras, medidas relacionadas aos II, III e VI, do citado art. 3º (o isolamento, a quarentena e a restrição à circulação de pessoas).

O isolamento (arts. 2º, I e 3º, I,) é de pessoas doentes ou contaminadas, além de objetos e animais afetados, e não de pessoas sadias que estão se protegendo e protegendo terceiros, da Covid-19, munidas de máscaras e evitando aglomerações, e obviamente ,essas não estão obrigadas ao isolamento.

A quarentena (arts. 2º, II e 3º, II) é a restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação, das pessoas que não estiverem doentes, ou seja, de pessoas sadias e que estão se protegendo e protegendo terceiros, da Covid-19, munidas de máscaras e evitando aglomerações, não estando obrigadas à quarentena. A restrição à circulação de pessoas é também no sentido de evitar aglomerações para que a doença não se propague com rapidez e lotando os hospitais.

Pessoas que em nada estão contribuindo para a proliferação da Covid-19, e adotando as providências acima referidas, não só não podem ser impedidas em sua liberdade de ir e vir, em qualquer hora do dia, como não poderão cometer os delitos dos arts.267 (epidemia),infração de medida sanitária preventiva (art.268) ou art. 330 (desobediência), todos do Código Penal, sendo os dois primeiros tipos especiais envolvendo a saúde pública, e o último, como norma geral aplicável a qualquer outra desobediência que não a saúde pública (princípio da especialidade).

O desrespeito à infração de medida estadual ou municipal, via Decreto Estadual ou Municipal, pode constituir o crime do art. 268 (infração de medida sanitária preventiva), desde que haja dolo por quem “não está nem aí” para a sua saúde e a de outrem, arcando com os riscos de fazer proliferar a doença, ou seja, se aglomerando e sem qualquer proteção.

Nesses casos, e como se trata de norma penal em branco, há evidente impossibilidade de complementação do art. 268 do Código Penal, por parte dos Estados e Municípios, em relação àquele que simplesmente está exercendo o seu direito constitucional de ir e vir, a qualquer hora, se protegendo, protegendo a terceiro, e não participando de aglomerações, por uma simples razão: é da competência exclusiva da União legislar sobre Direito Penal, conforme expressamente previsto no art. 22, I, da Constituição Federal.

Destarte, é juridicamente impossível a utilização de Decretos estaduais e municipais para integrarem o art.268 do nosso diploma penal substantivo, por parte daquele que se protege, protege a terceiro e não participa de aglomerações.

Conforme a Constituição Federal, a decretação do “estado de sítio” é da competência exclusiva do presidente da República, como chefe da União (arts. 21, V, 84,IX e 136), com o opinamento dos Conselhos da República e da Defesa Nacional (art.90,I) e após aprovação do Poder Legislativo (art. 49, IV) e tem por escopo preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza, lembrando ainda que por ser instrumento excepcional, há quem sustente que, nem mesmo numa pandemia, poderá ser decretado o “estado de sitio”.

Em rápidas e poucas palavras: quem, estando sadio, usando máscara para se proteger e aos seus semelhantes, do Covid 19, e não estando participando de aglomerações, não pode ser privado de sua liberdade de ir e vir, seja porque não pratica sequer o crime do art. 268 do Cod.Penal, seja porque o chamado “toque de recolher” a partir de determinada hora corresponde, na prática, a um verdadeiro “estado de sítio” proibido pela Constituição Federal.

Agapito Machado

Juiz Federal e professor da Unifor