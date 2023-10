Cotas: defensores e ofendidos

Cotas para o acesso ao ensino superior no Brasil são como um desses tópicos em que as opiniões costumam dramaticamente se dividir. Enquanto alguns defendem essas políticas como um meio crucial de combate às desigualdades históricas, outros as interpretam como uma espécie de "discriminação reversa". Entre defensores e ofendidos, cotações e chacotas, como diria Vergílio Ferreira, a ideologia é apenas um bom pretexto! O que nos divide é a individualidade que não tem misturas ou apenas detém o que prolonga a pessoa que somos. Enfim, vamos aos ocorridos.

O Senado Federal aprovou o Projeto de Lei n. 5384/2020, que pretende reformular e ampliar o sistema de cotas no ensino superior. Esta proposta, sujeita à sanção presidencial, busca melhorar a política de cotas para ingresso em instituições federais de ensino superior e médio técnico.

O projeto modifica a Lei de Cotas nº 12.711, de 2012, que reserva no mínimo 50% das vagas em universidades e institutos federais para “estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.” A distribuição racial efetua-se dentro desse percentual, dessa forma alunos negros do ensino médio provenientes de escolas particulares, não são beneficiados.

Conforme a notícia do Ministério da Educação, mesmo mantendo a proporção racial, o critério socioeconômico da renda máxima diminuirá. “Atualmente, metade das vagas destinadas a alunos de escolas públicas é reservada para famílias com renda de até um salário mínimo e meio por pessoa.” Todavia, o novo PL propõe que a renda máxima familiar seja de apenas um salário mínimo por pessoa. Além disso, os candidatos cotistas que não alcançarem uma nota suficiente concorrerão às vagas gerais, e o PL, se sancionado, incluirá os quilombolas na reserva de vagas, junto com pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência.

Essa nova proposta já enfrentou oposição, através do PL 4125/21, que propõe a destinação das cotas exclusivamente para estudantes de baixa renda, sem levar em consideração raça, cor ou origem. Vale ressaltar que esse projeto já foi rejeitado pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência.

Davi Marreiro é consultor pedagógico