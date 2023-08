Cordão de girassol: símbolo da igualdade social e de ações mais humanizadas

No dia 17 de julho de 2023 foi sancionada a lei que institui o cordão de fita com imagens de girassóis para a identificação de pessoas com deficiências não aparentes. A Lei 14.624 altera o dispositivo do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Após sanção, o cordão ficou instituído como um símbolo nacional. Esse símbolo é opcional e sua ausência não prejudica o exercício dos direitos e garantias previstas, da mesma forma que a utilização do cordão de fita não dispensa a apresentação do documento comprobatório, caso este seja solicitado por instituições públicas e privadas. A inclusão e acessibilidade são fundamentais para a construção de uma sociedade justa e equitativa, onde as pessoas têm a oportunidade de participar plenamente em todas as esferas da vida.

Assegurar que os cidadãos, independentemente de suas desenvolturas, tenham acesso igualitário a serviços, espaços e oportunidades é um passo crucial para alcançar a verdadeira igualdade. As deficiências ocultas, desta forma, surgem como desafiadoras nesse processo de justiça social, visto que não podem ser percebidas de imediato. A surdez, o autismo e as deficiências cognitivas são exemplos. Adotar o símbolo do girassol passou a ser uma medida favorável para diminuir o constrangimento de pessoas que buscam atendimento prioritário. Essa metodologia garantirá que todos sejam valorizados e respeitados por suas diferenças e contribuições, estendendo-se às áreas da sociedade: educação, trabalho, cultura e lazer.

A ideia é trazer empatia e compreensão, melhorar o dia a dia e garantir uma rede de apoio. A situação também é importante diante das questões emergenciais. Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), pesquisas realizadas em 2022, mostram que o Brasil possui 18,6 milhões de Pessoas com Deficiência (PcD), aproximadamente 8,9% de toda a população brasileira que, a partir dos dois anos de idade, identificou algum tipo de deficiência. O Nordeste registrou o maior percentual - 10,3% na esfera regional.

Por fim, no entendimento de uma sociedade conciliadora, o cordão com imagens de girassóis simboliza o acesso e conhecimento de ambientes, produtos e serviços, involuntariamente das limitações físicas ou cognitivas. Afinal, uma sociedade verdadeiramente compreensível não apenas facilita a vida das pessoas, mas também melhora a experiência e o contato diário mais humanizado, combatendo estigmas e preconceitos, promovendo uma cultura de respeito.

Renan Azevedo é advogado