Cooperativismo e o mercado de trabalho médico

Em tempos difíceis, ideias revolucionárias podem solucionar graves problemas. Um bom exemplo disto é o cooperativismo, que surge ao final do século XIX como estratégia para melhorar a vida dos tecelões, afetados pela revolução industrial, que chegava modificando radical e definitivamente as relações de trabalho.

O cooperativismo trazia o conceito de compartilhamento de problemas para gerar soluções, promover melhores condições de vida aos trabalhadores em situações difíceis. Além de desempenhar a função de desenvolver e alavancar o mercado de trabalho, o cooperativismo contribui para transformar o mundo em um lugar mais justo, feliz, equilibrado e com melhores oportunidades para todos.

Hoje no mercado médico, temos vivido diversas modificações que impactam profundamente nossas relações de trabalho. A partir do surgimento e fortalecimento de grandes corporações, administrando e regulando o trabalho do médico em nosso desfavor, já houve um significativo impacto negativo na remuneração médica.

A desenfreada criação de escolas médicas, com prejuízo à qualidade dos formandos, também leva ao aumento expressivo de indivíduos chegando ao mercado de trabalho e afeta essa relação, depreciando o trabalhador médico. Desenvolver alternativas para fortalecer o profissional médico é de interesse também da população, no intuito de preservar a qualidade do atendimento às pessoas. É imperioso garantir ambiente de trabalho salutar em todas as suas dimensões, com condições adequadas de trabalho e remuneração compatível com a responsabilidade do profissional médico, elementos essenciais para a boa execução da medicina brasileira.

A Cooperativa de Trabalho dos Ortopedistas e Traumatologistas do Estado do Ceará - COOMTOCE tem trabalhado arduamente para manter a coesão da ortopedia cearense, através de práticas pautadas na integralidade, competitividade e capacidade de trazer saúde para as pessoas, com compromisso, trabalho ético, honesto e igualitário. Neste Dia do Médico, 18 de outubro, a Diretoria da COOMTOCE parabeniza seus associados pelo trabalho que entregam e por esta caminhada de união e solidez, nesse disputado mercado de trabalho.

Christine Maria Muniz Silva é presidente da Cooperativa de Trabalho dos Médicos Traumatologistas e Ortopedistas do Estado do Ceará (Coomtoce)