Cooperando a gente faz o futuro

O ano ensaia sua despedida e não é novidade que 2021 deixará muitos desafios para 2022. O cenário pandêmico perdura e se renovam dúvidas, incertezas e medos com relação ao que virá. Esse é aquele período do ano em que as pessoas pensam sobre o que passou e tentam projetar um futuro diferente, embora muitas vezes de forma tímida e elementar. A certeza é que não temos como saber o que o amanhã reserva.

Me permito pensar que as ações do hoje impactam o amanhã. Posso enumerar alguns exemplos, mas destaco os cuidados com a saúde. Recorremos a uma alimentação equilibrada, à prática de atividades físicas e até investimos num plano de saúde, almejando uma longevidade futura. Seguindo esse pensamento, receio que no aspecto financeiro não costumamos ter uma visão de futuro, com base nos processos do presente. Reflito sem intenção de omitir os aspectos sociais e demais eventos que impactam nossas ações. Desejo provocar reflexão sobre o tema, que é tão importante na manutenção de uma comunidade.

Impossível não observar que nossa sociedade é competitiva e desigual. Chego ao ponto de destacar como a falta de cooperação ressoa de formas diversas e pode causar prejuízos. Em algumas reproduções da vida em sociedade, como o futebol, o título almejado depende de uma série de atores e ações em conjunto. O reflexo dessa cooperação pode ser a sua comemoração ou lamento, enquanto assiste uma partida na sala de casa.

O movimento cooperativista, mesmo numa realidade tão desproporcional, possibilita um crescimento mais inclusivo. Pode refletir um olhar simplório ou idealista, mas ele já promove muito mais do que se imagina. Sua base está na essência do “ser sociedade”, que sem a mútua colaboração não constrói, não agrega, não evolui, não inclui e se desfaz. Considere hoje um olhar cooperativista para construir seu futuro e ajude a promover economia solidária e educação financeira. Quando todos ganham, a gente cresce mais.

Robernylson Silva Oliveira é formado em Ciências Contábeis e Diretor Executivo do Sicoob Ceará - robernylson.oliveira@sicoob.com.br