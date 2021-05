Conversações sobre sucessão

Legenda: Mauro Benevides é ex-senador pelo Ceará Foto: Arquivo pessoal

Se, nos dois últimos comentários, neste espaço, fiz uma análise de depoimentos na CPI do Senado Federal, quanto a inquirições de ministros e outros convidados, vinculados à luta contra a pandemia, notadamente sobre os itens vacinas e assistência a pacientes, alcançados pela Covid em Manaus e outros instantes de perplexidade, no que tange às providências oficiais, os interpelantes, a começar por Renan Calheiros, direcionaram seu interrogatório para questões mais delicadas, acarretando maiores atenções da opinião pública e preocupações de angulações governamentais, em desdobramentos inevitáveis, os quais, constarão do Relatório conclusivo, com conteúdo ainda indefinido.

Essa temática perdurará, logo mais, com o anúncio das “cepas”, que chegaram ao Brasil pelo Maranhão, como aviso prévio de que se aproxima nova fase de apreensões, deixando atônitos os nossos compatrícios, inadimitndo agravamentos do status quo, gerando intranquilidade por entre os segmentos mais conscientizados de nossa população, especialmente o meio científico, chamado à colação para identificar novos instantes de redobrada atenção para todos os brasileiros.

Não se pode falar, agora, em despreparo para enfrentar uma iminente ameaça à saúde pública, também não se admitindo que as autoridades cometam gestos inapropriados, o que ninguém perdoaria, já que o surgimento da novel variante poderá ensejar consequências inimagináveis, ainda mais quando levado em conta o índice de óbitos já contabilizados no país, superando quaisquer perspectivas.

Se, os nordestinos enfrentam, periodicamente, a seca inclemente, agora, visualizam uma “cepa” cientificamente classificada como altamente perigosa, já havendo, em outros Continentes um eficaz instrumental de combate ativo, em precaução que não pode ser retardada pelos especialistas de nossa Pátria.

Bastam os equívocos cometidos no enfrentamento do coronavirus, responsável por um número incalculável de vidas perdidas, não podendo faltar ações enérgicas, para levar a cabo um novo embate científico, utilizando-se de medidas mais adequadas.

Se o Padre Cícero nos livrou da seca impiedosa, outro santo pode nos livrar da “cepa” letal...

Mauro Benevides

Jornalista e senador constituinte