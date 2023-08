Consumo exagerado de açúcar contribui para problemas de saúde como obesidade, diabetes e doenças car

O aumento do consumo de açúcar tem se tornado uma preocupação global de saúde pública. Adicionado em alimentos e bebidas, o item tem sido associado a problemas de saúde como obesidade, diabetes tipo 2, doenças cardíacas e cáries dentárias.

O consumo de açúcar no Brasil chega à média de 80 gramas ao dia. No entanto, a quantia recomendada por estudos em uma dieta de 2 mil calorias é de 25 a 50 gramas diárias.

Ou seja, o consumo do brasileiro está fora do padrão que a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda. A recomendação é que o consumo não ultrapasse 10% do total de calorias diárias, mas o ideal seria que não chegasse nem a 5%. Portanto, é importante tomar medidas para reduzir o consumo de açúcar em nossa dieta diária.

Tudo começa com a conscientização. No supermercado, é importante ler o rótulo dos alimentos. Muitos são processados, industrializados, contendo açúcar adicionado, mesmo aqueles que não são considerados doces. Fique atento a nomes alternativos para o açúcar, como xarope de milho, dextrose, maltose, entre outros.

Reduzir o consumo de bebidas açucaradas é outra boa alternativa. Refrigerantes, sucos de frutas industrializados, energéticos e outras bebidas açucaradas são uma das principais fontes de açúcar adicionado na dieta. Opte por água, chás sem açúcar, água com sabor natural ou sucos de frutas frescas. Se você gosta de refrigerantes, experimente substituí-los por versões sem açúcar ou água com gás.

Fazer escolhas saudáveis para sobremesas é requisito para quem quer diminuir o açúcar da alimentação. Sobremesas como bolos e sorvetes geralmente contêm grandes quantidades de açúcar. Procure opções mais saudáveis, como frutas frescas, iogurte natural com frutas ou sobremesas com menos açúcar. Você também pode experimentar substitutos de açúcar, como stevia ou xilitol, para adoçar suas receitas.

Diminuir o consumo de açúcar pode ser um desafio, especialmente considerando a presença do açúcar em muitos alimentos processados. No entanto, com pequenas mudanças nos hábitos alimentares e escolhas conscientes, é possível reduzir significativamente a ingestão e melhorar a saúde a longo prazo.

Lembre-se de que é importante buscar orientação de um profissional de saúde antes de fazer qualquer alteração na dieta!