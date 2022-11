Consumir consciente é contribuir para a sustentabilidade

Este mês comemorou-se o dia do consumo consciente no Brasil que foi instituído pelo Ministério do Meio Ambiente para despertar a consciência do público sobre os problemas socioambientais que os padrões atuais de consumo estão causando. O tema ganhou bastante notoriedade há alguns anos e adquiriu mais impulso no mundo pos-covid que está mais preocupado com o arrefecimento do aquecimento global e com o aumento dos níveis de desmatamento florestal.

Apesar disso, muitos consumidores brasileiros ainda não compreendem que ao optar por um consumo mais consciente acabam por adotar hábitos de compra mais sustentáveis, ou seja, criam estilos de vida mais relacionados sustentabilidade e por isso compram com menor impacto ambiental, social e ético.

No início o consumo consciente era associado apenas ao consumo de menor impacto econômico.Agora, passou também a ser relacionado ao comportamento de consumo representado pela busca consciente da produção de efeitos nulos ou favoráveis sobre o meio ambiente e à sociedade de um modo geral.

Aqui no Brasil, o Instituto Akatu é a principal ONG sobre o assunto e define o consumo consciente como o ato de consumir com melhor impacto ou seja, sem excessos ou desperdícios. Isso significa , segundo a ONG, que o consumidor consciente se sente mais responsável pelo “bem-estar” do planeta, tanto individualmente quanto coletivamente, e assim percebe-se numa postura cidadã e numa imersão a partir de uma nova ética social.

Listado como um dos princípios do Pacto Global e como um dos doze Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS) para 2030 a empresa de pesquisa global Euromonitor lançou o relatório Megatrend Analysis, onde aborda oito principais megatendências para o ano.A sustentabilidade e o consumo consciente são destaques.Em consonância, os resultados da pesquisa Vida Saudável Sustentável, produzida pela GlobeScan e pelo Akatu em 2021, mostraram que 86% dos brasileiros desejam reduzir seu impacto individual sobre o meio ambiente e a natureza (contra 73% da média mundial).

Ao mesmo tempo, todo ano mais de 70 milhões de pessoas entram no mercado mundial de consumo de massa.Até 2030, este mercado deve crescer de 3,8 para 5,3 bilhões de pessoas. Assim, só haverá o suficiente para todos se cada um consumir de forma consciente.

Carol Mapurunga é publicitária, professora universitária, doutora em Consumo socialmente responsável