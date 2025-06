Consultoria que transforma

No Dia do Consultor, 26 de junho, mais do que comemorar a data, é preciso refletir sobre o papel de quem escolheu transformar negócios com conhecimento, método e visão estratégica. Em tempos em que o mercado muda rápido e as decisões precisam ser cada vez mais assertivas, contar com o apoio de um consultor deixou de ser luxo para se tornar uma necessidade.

Segundo dados da Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec), mais de 64 mil empresas foram abertas no estado somente entre janeiro e maio de 2025. Em 2024, esse número passou de 111 mil. É um retrato vibrante do espírito empreendedor cearense, mas que também carrega um grande desafio: como garantir que esses negócios consigam se manter saudáveis e crescer de forma sustentável? É nesse contexto que a consultoria ganha ainda mais relevância.

O consultor é o profissional que entra para organizar, clarear, direcionar. Ele não traz soluções engessadas, mas provoca reflexões, desafia modelos prontos e constrói, com líderes e equipes, caminhos mais eficientes. É alguém que não se contenta em apagar incêndios, mas atua para evitar que eles comecem.

Pense, por exemplo, em uma empresa do setor varejista que cresce em vendas, mas termina todos os meses no vermelho. O problema pode não estar na receita, mas na desorganização do fluxo de caixa, compras sem critério e ausência de uma rotina de análise de resultados. Um consultor ajuda a mapear os gargalos, implementar controles financeiros, criar indicadores de desempenho e, principalmente, desenvolver uma cultura de gestão que permita decisões mais conscientes. Com isso, o que era risco passa a ser oportunidade, e a empresa começa a crescer com solidez.

Negócios bem-sucedidos não são apenas os que vendem bem, mas os que sabem onde estão, para onde vão e como pretendem chegar lá. E isso exige mais do que boas ideias, exige estratégia, estrutura e disciplina. A consultoria atua justamente nesse ponto de virada, transformando intenções em execução e crescimento em consistência.

Porque quando o consultor entra, o improviso sai. E no lugar dele, nasce uma empresa mais preparada para o futuro.

Wilson Sá é administrador