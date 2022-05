Consultoria jurídica empresarial e suas fórmulas

Uma empresa que não aposta na expertise de uma consultoria jurídica está fadada ao fracasso, contudo, é válido destacar que este cenário está distante da realidade, pois o cotidiano permitiu o serviço significativo de avaliação e segurança comercial seguindo a metodologia da ciência jurídica moderna. O aproveitamento das teorias jurídicas em panorama empresarial é um ensinamento constante ao desenvolvimento das sociedades contemporâneas. Como advogado da área, contextualizo sobre as relações diárias que visam compreender a essência crítica de episódios que estão entrelaçados em situações adversas, aquelas que envolvem colaboradores, funcionários e clientes.

A rigorosidade e a formalidade são aspectos imprescindíveis nas relações empresariais, todavia, o empreendedor deve permitir-se a uma nova percepção atualizada a partir da compreensão jurídica, deixando de lado o comportamento usado nas relações do Brasil pré-colonial. Além dessas características, o consultor jurídico empresarial deve estar focado, ainda, na categorização econômica do assessorado: intervenções de receitas, entradas de créditos, instituições financeiras, bancos, dentre outros pontos.

Estejamos atentos ao significado de uma empresa, instrumento que representa um grupo de empreendedores, colaboradores, funcionários, acionistas, etc. É necessário refletir acerca do objetivo econômico, caso contrário, a empresa ficará perdida no influente cenário de missões mercadológicas. As experiências vivenciadas servem como aprendizado, mas não podem ser o alicerce do contexto empresarial. Modificar um ambiente promissor com visão para a organização e o lucro está na incumbência do setor jurídico empresarial.

Por fim, o escopo principal do plano jurídico empresarial visa ponderar questões multidisciplinares que fortalecem e blindam empresas de ameaças. Desta forma, o incremento jurídico deve gerar enriquecimentos sociais e colocam as empresas em crescimento constante, fugindo do processo antiquado, despertando novas expressões, fórmulas e vibrações.

Renan Azevedo é advogado