Construindo resiliência: Setembro Amarelo na infância

Neste mês de setembro, marcado pela Campanha do Setembro Amarelo, é fundamental lembrarmos que a saúde emocional das crianças merece a nossa atenção e um cuidado todo especial. O Setembro Amarelo, nos convida a refletir sobre a importância da prevenção, que aqui pode ser representada por um olhar acolhedor que consegue identificar algumas mudanças repentinas de comportamentos que podem sinalizar de que algo não está bem.

Em muitos casos o espaço da terapia se revela como uma ferramenta valiosa na identificação precoce de fatores de risco ligados ao suicídio na infância. Na minha prática clínica ao longo, tenho podido constatar o quanto que o processo terapêutico desempenha um papel crucial na promoção de bem-estar e qualidade de vida para o indivíduo. No universo infantil não é diferente, a terapia tem se mostrado muito eficaz no desenvolvimento de habilidades socioemocionais necessárias para que os pequenos aprendam a superar os desafios e a lidar de forma equilibrada e assertiva com seus pensamentos e emoções.

Chamo a atenção dos pais para alguns comportamentos considerados um sinal de alerta para as ideações suicida. Mudanças de Comportamento, por exemplo: Esteja atento a mudanças significativas no comportamento do seu filho. Isolamento social, declínio repentino nas notas escolares, perda de interesse em atividades que antes eram apreciadas e irritabilidade extrema podem indicar problemas emocionais.

Mantenha uma linha aberta de comunicação com seu filho. Faça perguntas abertas e mostre interesse genuíno por seus sentimentos. Isso pode ajudar a identificar sinais de sofrimento emocional. Esteja disposto a ouvir sem julgamentos.

Observe Sinais Verbais e Escritos. Preste atenção a comentários que seu filho possa fazer sobre desesperança, inutilidade, não querer mais viver ou expressões de querer desaparecer. Além disso, observe qualquer conteúdo escrito, como diários ou redes sociais, que possa sugerir sentimentos suicidas.

É importante lembrar que a detecção de ideações suicidas requer sensibilidade e, se você suspeitar que seu filho possa estar em perigo, é crucial buscar ajuda profissional imediatamente.