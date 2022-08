Constantino à Beira-Mar

Os lisboetas passam por essa praça no bairro dos Arroios e não pensam muito por que se chama Jardim Constantino. Até que uma moradora descobriu que Constantino Sampaio e Melo foi um antigo soldado da tropa de Dom Miguel (irmão e inimigo de Dom Pedro I) e que viveu em Paris e fazia flores artificiais. Foi florista de Reis e Rainhas e nunca retornou a Portugal. Houve uma proposta de afixar placa em homenagem ao floricultor. O Presidente da Câmara (Prefeito) de Lisboa descerrou a placa, em companhia da autora da proposta e de um descendente do Constantino.

Eu lia a leve notícia. Até que se mencionou a requalificação do Jardim e meu coração pulou uma batida.

Gosto do tal Jardim. E, no Brasil, quando se fala em requalificação, remodelação ou recuperação, essas belas palavras significam na prática privatização. E, mais especificamente, o dinheiro de todos é usado para pagar pedreiros, comprar cimento e fiação e refletores para entregar tudo de mão beijada ou quase para algum dono de loja, bar ou restaurante ganhar mais dinheiro.

A última de uma lista de requalificações-privatizações foi a longa obra da Beira-Mar, a qual em grande parte será mais um shopping-center, este em espaço público, que não será mais público. E o espigão do Náutico já está previsto para se tornar mais uma fieira de restaurantes, mais uma. O próprio arquiteto autor do Projeto Fausto Nilo criticou tudo isso. Como se o turista viesse para Fortaleza para ver shopping-centers, asfalto, prédios altos e lojas – que existem aos montes em qualquer cidade.

Termino de ler a notícia sobre o Jardim Constantino e percebo que ninguém pensa em cortar as árvores para dar lugar a restaurantes e bancadas de camelôs. Trata-se de melhorar o próprio Jardim. Respiro aliviado. Aliás em Lisboa há grandes espaços públicos para usufruto da população, como a Alameda e a Praça do Comércio. Sempre penso que no Brasil cada centímetro estaria ocupado por algum negócio lucrativo.

E não precisava ser assim. O nosso Poder Público poderia estar a inaugurar bucólicas placas de homenagem a floristas em praças, em vez de pensar sobre como fazer aquele espaço trazer lucro para poucos às expensas de todos.

Paulo Avelino é administrador