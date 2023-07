Conselhos do Dr. Ulisses

Estávamos em 1992. Éramos Deputados Federais. Porém, conheci pessoalmente o Dr. Ulisses Guimarães no ano de 1984, quando, ao lado de outros políticos, iniciamos pacificamente e através do diálogo o processo que culminou com a vitória de Tancredo Neves sobre Paulo Maluf, no Colégio Eleitoral. Foi o primeiro passo concreto para a redemocratização do Brasil. O perfil de Ulisses é o perfil da Pátria das liberdades. Sempre defendeu um País rico, com justiça em todos segmentos da sociedade.

A integridade pessoal, a coerência política, a coragem cívica e a obstinada tenacidade na construção de uma Nação maior são os elementos de que se utilizou para compor, aos olhos dos brasileiros, a figura do gigante que se alteia sobre os outeiros da Pátria e projeta esperança no futuro, como senhor do destino. Creio que hoje não muitos reconhecem e dão importância ao “Senhor Democracia”. Após 1984, tínhamos uma amizade institucional, digamos assim.

A partir de 1992, desenvolvemos uma amizade verdadeira, às vezes externando revelações confidenciais. Em Brasília, morávamos no mesmo BLOCO “C” da SQN 302, ele no apartamento 501 e eu no de número 403. Portanto, éramos vizinhos. Após as sessões na Câmara dos Deputados, depois do jantar e do Jornal Nacional , algumas vezes me convidava para trocarmos ideias sobre o momento político do Brasil. Recebia do Dr. Ulisses verdadeiras aulas não só de política, mas de economia, desenvolvimento regional, problemas sociais, relações internacionais, dentre outros assuntos. Gostava muito de dizer: “Não perca a esperança de termos um Brasil com justiça, paz, liberdade e desenvolvido.” Digo eu: um Brasil democrático.

Por sua vez, pouco antes do trágico acidente, cerca de 20 dias, numa dessas reuniões, olhou para mim e disse: “Gonzaga, lhe darei dois conselhos. O primeiro, nunca esqueça os seus princípios democráticos e o segundo, tenha sempre em mente que a corrupção é o cupim da República.” Por fim, hoje em vários países, as pessoas discutem esquerda e direita. Na realidade, o problema é mais sério e a dicotomia é Democracia e Ditadura, usando táticas e estratégias aéticas. P.S_ Nós brasileiros não esqueçamos o legado deixado por Dr. Ulisses Guimarães.

Gonzaga Mota é professor aposentado da UFC