Consciência e sustentabilidade do ESG

Com foco na sustentabilidade e na preservação do meio ambiente, o ESG que, em inglês, significa environmental, social and governance, corresponde às práticas ambientais, sociais e de governança corporativa adotadas por uma organização. A expansão da consciência, principalmente dos empresários, sobre o assunto tem feito com que os líderes à frente das grandes corporações olhem com mais atenção para o tema e implementem, em suas políticas internas e na cultura das organizações, estratégias, processos, gerenciamento de riscos e soluções para proteção do meio ambiente.

A importadora de pneus Magnum Tires busca esse cuidado, principalmente porque o produto central que trabalha demora, em média, mais de 600 anos para se decompor na natureza, embora ainda não existam estudos que comprovem isso. Ou seja, podemos até considerar que o prazo é indeterminado. Portanto, como parte desta cadeia, firmamos parceria com uma recicladora de pneus que captam os pneus inservíveis, trituram e enviam para outros usos, como matéria prima para pisos sintéticos, por exemplo.

Resumindo, não há como não se preocupar com as questões ambientais diante da realidade. Somos conscientes do impacto que causa a destinação incorreta dos pneus ao meio ambiente. Vemos o cuidado com essa questão não como uma opção, mas como necessidade e responsabilidade.

O mundo todo precisa conhecer sobre ESG e se preocupar mais com a natureza, entendendo o seu papel na regulação do clima e que ela sofre com o uso descontrolado de seus recursos, com a poluição e destruição de ambientes importantes. Enchentes, nevascas, queimadas gigantescas, furacões e outros eventos climáticos, que estão acontecendo cada vez com mais frequência e intensidade, são fatores que têm impulsionado líderes em todo o mundo a engajar as empresas para agir em relação à adoção de melhores práticas de ESG.

Essa adoção, inclusive, tem gerado valor para as organizações e hoje está sendo usada, estrategicamente, no impulsionamento de negócios. Ao valorizar as práticas de ESG, passam a ser consideradas ambientalmente sustentáveis, socialmente responsáveis, além de melhorar a sua reputação e credibilidade perante a sociedade e os investidores que, cada vez mais, buscam tomar decisões baseadas nas políticas ambientais e sociais realizadas pelas grandes corporações.

Apolo Vieira é CEO da importadora Magnum Tires