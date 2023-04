Conhecimento aniquilado

Acabo de ler uma obra impactante. E, para os apreciadores da leitura e dos bons livros, tal leitura, inicialmente, nos entristece muito. O livro se chama “História Universal da Destruição dos Livros”, de autoria do pesquisador venezuelano Fernando Báez (1970-). Durante décadas, o escritor dedicou-se à meticulosa pesquisa histórica dos fatos relacionados ao terrível processo de aniquilação do conhecimento humano por meio de sua produção intelectual. Báez é também autor de outros livros que nos falam sobre a devastação empreendida pela humanidade contra museus e outras instituições que têm como escopo principal a proteção e guarda do seu patrimônio cultural.

Sendo assim, desde o início de sua caminhada neste mundo, embora tenha alcançado incontestáveis avanços tecnológicos, o homem também promoveu muitos retrocessos. Em decorrência de sentimentos como a maldade, a cobiça e a humilhação impostas contra os inimigos vencidos em sangrentas guerras, civilizações poderosas da Antiguidade arrasavam suas cidades, pondo abaixo suas bibliotecas e o consequente e precioso conhecimento até então ali armazenado. Por razões de natureza étnica, ideológica, política, econômica, religiosa e ética, muito da produção intelectual universal já foi igualmente perdido, arrasado por completo. Some-se a tais fatores, da mesma forma, a ocorrência de fenômenos naturais, como terremotos, inundações e outros, incluindo-se também situações provocadas criminosamente em conflitos, como os incêndios.



Muitas tabuletas de argila em escrita cuneiforme, dos antigos sumérios, por exemplo, perderam-se para sempre, quando os babilônios subjugaram aquela civilização, como tantas outras ao longo da História, inclusive na atualidade, em que bibliotecas deveriam ser preservadas durante guerras, mas muitas vezes são alvos de bombardeios criminosos. Imaginemos o quanto se perdeu até nossos dias! Diante de tantos prejuízos à cultura, em face do obscurantismo, estupidez e ignorância do homem, a obra é importante por nos alertar e conclamar para a urgência constante de resguardar e proteger o que restou. Reflitamos sobre isto, pois.