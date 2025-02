Conheça os sinais e ajude a combater o preconceito

No Brasil, a hanseníase ainda é um desafio significativo para a saúde pública. O Ceará, infelizmente, segue essa tendência preocupante. Mais de mil casos são registrados todos os anos, o que sugere que a doença ainda está presente e que precisamos falar sobre ela. Por ser uma doença infecciosa que afeta principalmente a pele, ela pode ser rapidamente notada, o que gera muitos preconceitos. Além disso, por séculos, a enfermidade foi associada a ideias errôneas de castigo divino, sujeira ou maldição. Isso fez com que pessoas diagnosticadas fossem isoladas da sociedade, criando um estigma que perdura até hoje.

Para combater o preconceito, é necessário falarmos abertamente sobre a hanseníase, os seus sintomas, esclarecer os mitos, tudo isso para ajudarmos a diminuir o estigma e a garantir que todos possam viver com saúde e dignidade.

Embora a hanseníase seja uma doença infecciosa, como já dito inicialmente, ela tem baixa taxa de transmissibilidade. Isso significa que o risco de pegar a doença não é tão alto quanto muitos imaginam. A bactéria é transmitida por meio de gotículas respiratórias, como espirros e tosse, mas apenas após contato próximo e prolongado com uma pessoa infectada sem tratamento é que ocasiona o contágio. Por isso, incentivar o tratamento correto é primordial.

Em meio à preocupação com a doença, a boa notícia é que tem tratamento eficaz disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) e existe cura para a hanseníase! Portanto, é fundamental que as pessoas estejam atentas aos sinais da doença e busquem auxílio médico o quanto antes. Embora inicialmente sutis, os sintomas podem variar de pessoa para pessoa e nem sempre aparecem de forma simultânea. Eles podem se apresentar em formato de manchas na pele com alteração de sensibilidade, dormência, fraqueza muscular, deformidade em dedos das mãos e problemas oculares.

Mesmo sendo sutis, são importantes de serem reconhecidos para que se busque atendimento para o diagnóstico precoce e o devido tratamento visando evitar complicações que podem acarretar em danos permanentes que comprometem a qualidade de vida do paciente.

Kiara Gomes é médica da família e docente do Instituto de Educação Médica (Idomed)