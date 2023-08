Congresso mais produtivo

Em balanços divulgados no final de julho, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados comemoraram resultados auspiciosos, bem além das expectativas para o primeiro semestre do ano em curso, notadamente em razão da quantidade e relevância dos temas debatidos nas duas Casas congressuais, nesse rol, incluindo matérias legislativas e proposições enviadas pelo Poder Executivo.

O Senado contabilizou mais de 400 reuniões, quer em comissões permanentes ou especiais, contando sessões ordinárias e audiências públicas, chegando a realizar 15 eventos simultâneos, destacando-se ainda a criação de três novos colegiados técnicos, desmembrados de alguns já existentes. Os novos órgãos criados pela Casa são as comissões de Esporte; Defesa da Democracia; e Comunicação e Direito Digital, esta última voltada ao debate sobre a banalização de notícias falsas nas redes sociais.

Por sua vez, a Câmara celebra a aprovação de 87 propostas, realçando o fato de que nesse somatório incluem-se diferentes matérias da alçada de deputados, e várias outras de interesse governamental, consideradas cruciais para a gestão Lula da Silva III, a exemplo do Arcabouço Fiscal, conjunto de medidas que visam o controle de gastos público da máquina administrativa federal.

O aumento na produtividade legislativa, tanto em uma quanto na outra das nossas principais instituições democráticas foi impulsionado pela adoção do sistema hibrido de comparecimentos às seções, com deputados e senadores podendo participar dos respectivos eventos de forma pessoal ou remota, modelo criado durante a pandemia e mantido nos dias atuais, agora, fazendo parte da rotina do Parlamento nacional.

Diante de tais estatísticas, confia-se em que os próximos meses serão de mobilizações mais intensas, em torno de temas relevantes, já que ainda se acham em discussão a LDO (que disciplina as despesas e receitas federais) e, logo em seguida, o Orçamento Geral da União para o ano vindouro – só para citar alguns –, sem contar diversas outras matérias de fundamental interesse para o País.

Além do mais, mesmo envolto numa pauta ampla e diversificada, o Congresso deverá se articular para celebrar os 35 anos da Carta Cidadã, a ocorrer no 5 de outubro próximo.

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte