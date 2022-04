Confronto judicial entre Poderes

Mais um confronto judicial registra o País, gerando desconforto que intranquiliza os Poderes da República, fomentando discórdia entre Executivo e Judiciário, consequente de decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, com descompasso que afeta a própria estrutura institucional, em razão de mais um episódio delicado, sem que desponte solução apaziguadora, numa magna controvérsia motivada por polêmica constrangedora, que desestabiliza as nossas principais instituições públicas.

Alguns meses atrás, fato semelhante provocou estremecimento entre os dois Poderes, amainado com gestões bem conduzidas pelo ex-presidente Michel Temer, o que serviu para arrefecer os ânimos, merecendo elogios de autoridades e diversos segmentos sociais, louvando-se a ação de um político e jurista que intercedeu com a força do convencimento, valendo-se de experiência adquirida através de sua sapiência e perspicácia jurídico-constitucional.

Agora, um novo incidente de proporções idênticas, passa a ser ponto de divergência embaraçosa, sem que, até o momento, seja apontada uma fórmula capaz de pôr termo ao lamentável acontecimento.

Melhor seria se ambas as instituições mantivessem a almejada e necessária harmonia, vitalizando uma saída que espelhasse o fim de tal desacerto, que há gerado preocupação inquietadora, numa desqualificação do axioma segundo o qual “os Poderes são independentes e harmônicos entre si”.

Em plena fase eleitoral, a referenciada ocorrência se torna ainda mais complexa, sem que se vislumbre um deslinde que restabeleça o clima de entendimento entre os Poderes, num momento em que a nacionalidade se acha envolvida num debate democrático, cujo marco principal ocorrerá, em outubro vindouro, quando se espera que a disputa partidária tenda para uma compreensão entre as forças políticas e os entes já referenciados.

Diante do atual panorama, aguarda-se que prevalece o espírito pacificador dos homens públicos de boa vontade, pois como se diz corriqueiramente: “devagar se vai ao longe...”, o que muito se coaduna, quando se busca conciliação dessa magnitude.

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte