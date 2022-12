Conforto e oportunidade para investimento: por que os imóveis de luxo e tecnológicos estão em alta?

O surgimento de uma pandemia em março de 2020 abalou muitos mercados no Brasil e também do mundo. O cenário de queda em diversos investimentos se tornou comum para alguns segmentos, que precisaram se adaptar rapidamente para mitigar todos os ônus gerados no período. Enquanto muitos setores enfrentavam dificuldades severas, o mercado imobiliário de alto padrão, por outro lado, vislumbrou números animadores.

Dados da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) mostram, por exemplo, que houve um crescimento de 32% nas negociações do mercado de alto padrão em 2021. Em 2020, o segmento havia sido responsável por vender cerca de 230% a mais, em comparação com o ano anterior, segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).

De acordo com especialistas do setor imobiliário, alguns fatores colaboram diretamente para um aumento tão robusto nos números divulgados sobre os imóveis de luxo, como o fechamento de fronteiras realizado em razão da pandemia, a queda na taxa de juros e a mudança no perfil do público consumidor.

Enquanto países barravam a entrada de estrangeiros em 2020, o que impedia as pessoas de viajarem como turistas, a meta Selic no Brasil oscilava entre 2% e 3,75% ao ano — em outubro deste ano, o número é de 13,75%, a título de comparação. Além disso, o público-alvo dos imóveis de luxo passou a se adaptar às necessidades do momento e, por isso, priorizou ambientes mais espaçosos e reservados, bem como lugares que permitissem atividades de lazer mais próximas à residência, diferentemente de antes da pandemia.

Por conceito, um imóvel de luxo pode ser definido como um ambiente amplo, confortável, arrojado e elegante, além de oferecer funcionalidades aos moradores o máximo possível. Além disso, esses espaços se destacam pela utilização cada vez maior da tecnologia para preservação da segurança e privacidade dos residentes, assim como no âmbito da praticidade, em que é possível integrar diversas funções digitais nos ambientes do imóvel para fornecer maior usabilidade. É justamente a soma de tantos fatores que faz o segmento imobiliário de alto padrão alcançar números expressivos e servir como boa oportunidade de investimento.

A união de todos os elementos supracitados faz com que os imóveis de luxo tenham grande demanda e, por isso, oferecem perspectivas muito animadoras em termos de valorização. Para quem almeja bons resultados financeiros e seguros a longo prazo, por exemplo, os imóveis de luxo são opções muito recomendadas por especialistas.

É importante salientar que as propriedades de alto padrão e com boa localização ainda podem servir como fonte de renda, por meio de aluguéis. Para este ano, mesmo com um momento de juros mais altos, o cenário para os imóveis de luxo é de aquecimento. Pesquisa recente da Abrainc mostra que o setor de residências de alto padrão cresceu 14% em abril deste ano em relação ao mesmo período do ano passado, além de conjecturar um crescimento de 53% para este ano. O cenário é de alta e continua bastante promissor.

João Gondim é CEO e fundador da JGRealty, incorporadora com o propósito de oferecer investimentos com grande retorno financeiro