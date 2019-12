Conexões de final de ano

Daqui a pouco estaremos no Natal! Sabemos que o final de ano traz tradições e expectativas. Para os cristãos, o novo ano litúrgico e o tempo de Advento na espera de Jesus que vem, tem um significado profundo e transformador. Como estamos inseridos em um contexto de muita agitação, o risco é acreditar que não só o tempo é relativo, mas o valor das coisas também. O valor inestimável daquilo que é sagrado não está condicionado aos tempos e circunstâncias. Cada vez mais nos acostumamos a navegar em muitas coisas ao mesmo tempo. Mas estamos no Advento e foco é mantermos conectados à espera de Jesus!

Esse tempo fala de uma esperança invencível na salvação. Esperança que o nascimento de Jesus Menino será atualizado e nos trará uma nova graça. Esse tempo fala de despojamento e pobreza, porque foi assim que Jesus se encarnou. Mas aí olhamos em volta e vemos um forte apelo ao consumismo. Mas o certo não deveria ser aquela limpeza em casa, tirando o que está sobrando e partilhando com quem precisa?

Esse tempo fala ainda de valores familiares. Jesus teve Maria e José como aqueles com quem o amar e o ser amado era buscado e vivido a cada dia. E como precisamos de relações próximas que nos ajudam a não ficar tão centralizados em nós mesmos! Porém, parece que existe uma cultura que quer convencer que a família já vale a pena.

Muitas propostas de conexões são apresentadas. Resta-nos escolher o que traz bons frutos. Conectados a muitas coisas ao mesmo tempo, perdemos o foco, mas que nosso coração esteja numa conexão estável com o essencial: Ele vem e traz esperança em tempos difíceis, traz simplicidade e as melhores ofertas do mercado, traz um resgate dos valores do estar naqueles lugares onde o amor é aprendido a cada dia. Por isso, lembre-se de que a grande novidade desse tempo é a luz verdadeira que ilumina não somente seus olhos, mas o seu coração.