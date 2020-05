Comunicação mais complexa

O isolamento social acelerou a transformação digital e trouxe alguns bons questionamentos para o mundo corporativo. Dá para contar em uma mão quais são as plataformas de videoconferência que se consolidaram nestes primeiros meses de 2020, porém ainda continua sendo um grande desafio às empresas definirem o meio de comunicação mais eficiente para um público profissional mais diverso em termos de cultura de geração.

Enquanto os Baby Boomers preferem reuniões, e-mails, ou até mensagens instantâneas, pessoas da Geração Z preferem espaços compartilhados, chats persistentes ou reuniões com vídeo. Isso mostra que para atender a todos os perfis de usuários da sua empresa, é preciso de uma ferramenta que agrade minimamente a todos.

O novo normal impôs o desenvolvimento de habilidades. Estamos falando em lidar com diferentes plataformas, com diferentes dinâmicas, mais rápido, e sem perder suas devidas importâncias. Inevitavelmente, surge a pergunta: como aumentar o nível de gestão dos usuários que fazem uso de diferentes plataformas tecnológicas de acesso remoto, no sentido de auferir a carga de produtividade por hora trabalhada?

Temos dois pontos a considerar aqui. Pela nuvem hoje é possível medir o que de fato está sendo consumido pelo usuário. Se ele usa apenas o e-mail, ou se faz somente chamadas de áudio, e raramente acessa a rede social corporativa. Isso permite à empresa criar ações estratégicas em conjunto com algumas áreas de empresa, como RH, ou Marketing, ou outras áreas que estão interessadas em uma adoção de determinados canais ou consumo de tecnologia da empresa. Outro ponto é o usuário poder se controlar. Atualmente algumas plataformas disponibilizam um analytics que fornece dados de autogerenciamento. Parece tudo muito novo ou mais do mesmo? A geração à qual você pertence é que vai te mostrar os sinais.

Ademir José Tavares

Diretor de serviços da SoftwareONE Brasil