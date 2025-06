Comunicação em reformas

Nos últimos dias, a obra da empresária Maira Cardi e seu esposo Thiago Nigro virou assunto, e não foi por um bom motivo. Houve atrasos, falhas na execução e entregas equivocadas de materiais. No fim, o maior problema foi a falta de diálogo entre as equipes envolvidas.

É importante saber que uma boa comunicação (ou a falta dela) impacta diretamente o resultado de uma obra. Por isso, compartilho aqui cuidados simples, mas essenciais, para quem vai construir ou reformar: Alinhe expectativas desde o início. Antes de qualquer quebra-quebra, defina o estilo desejado, orçamento, materiais e prazos, um bom briefing evita mal-entendidos. Mudou algo no caminho? Registre tudo e mantenha o diálogo aberto, obras têm imprevistos e por isso, é essencial manter uma comunicação constante entre cliente, designer, fornecedores e equipe. Formalize decisões e mudanças, nada de “achei que era assim”.

Toda mudança deve ser registrada, com orçamentos e prazos atualizados. Isso evita confusões. Escolha profissionais que se comuniquem bem. A comunicação é a chave. É preciso saber ouvir, explicar e orientar. Tenha um responsável pelo projeto, pois um erro comum é a falta de um líder para centralizar decisões e garantir que tudo avance com segurança. Pode ser um arquiteto, designer ou gestor de obra. Conclusão, toda obra tem desafios, mas com comunicação clara e acompanhamento profissional, muitos problemas podem ser evitados. O caso da obra da Maira Cardi mostra que, mesmo com alto investimento, sem diálogo e organização, o sonho pode virar um pesadelo.

Thais Aires é designer de interiores