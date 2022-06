Compreendendo a surdez

O que você pensa quando escuta falar em surdo? Libras? Inclusão? Surdo-Mudo? Inclusão significa acolher todas as pessoas, sem exceção, tendo como objetivo fazer com que a minoria possa interagir com a sociedade e ser aceita sem discriminação. O termo “surdo-mudo” está errado, a maioria dos surdos tem as cordas vocais em perfeito funcionamento, mas muitos não falam porque não aprenderam a falar.

Os surdos que falam são chamados de “surdos oralizados”, visto que desenvolveram a fala após tratamento com profissional de fonoaudiologia. A Língua Brasileira de Sinais é utilizada por uma parte da comunidade surda, é reconhecida e regulamentada por lei. Mas não é uma língua universal, ou seja, cada país possui sua própria língua de sinais.

Ao se falar em surdo, é importante compreender que não há um “tipo único”, então não é correto dizer que todo surdo se comunica apenas por Língua de Sinais. Existem: surdos que ouvem; surdos que não ouvem; têm os que não usam Libras; surdos que usam o aparelho auditivo (há diferentes níveis: leve, moderado, severo e profundo); surdo que usa o Implante Coclear, etc; Além disso, é preciso considerar que nem todo surdo nasce com a surdez, em alguns casos é possível aos poucos ir perdendo audição, parcial ou total.

O preconceito contra pessoas com deficiência vai muito além do olhar e da exclusão, se faz presente no cotidiano através de comentários e perguntas. Comentários do tipo “Você só escuta o que quer”; “Mesmo sendo surdo, até que você é bem inteligente”; “Você é muito bonito(a), nem parece que é surdo(a)”, entre outros, podem ser considerados capacitistas. Ser capacitista é não enxergar nada além da deficiência de uma pessoa e acreditar que aquele ser humano é incompleto, diferente ou menos apto para exercer determinadas funções.

A Diversidade Surda compreende que ser surdo não se resume a um único conceito. Somos diferentes, cada um vivenciando a surdez de uma maneira singular. É preciso falar sobre este assunto de forma natural, humana e real, sem romantização, importante respeitar as pessoas surdas e ouvir o que elas têm a dizer.

Mariana Pereira de Araújo é psicóloga surda que ouve