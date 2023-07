Comportamento dos motoristas

Em Fortaleza, cerca de 1,2 milhão de veículos circulam diariamente nas vias. Nos horários de rush, o ritmo de vida acelerado é o que dita o trajeto da maior parte dos condutores que disputam espaço e tempo freneticamente. Infelizmente, transitar pela cidade está ficando cada vez mais desafiador e perigoso diante do comportamento hostil de boa parte dos motoristas. Porém, precisamos falar sobre isso.

São nos momentos de trânsito intenso que os motoristas precisam exercitar a paciência, a tolerância, o respeito ao próximo, redobrar a atenção e, sobretudo, obedecer às leis. Digo isso porque, de acordo com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran/CE), 90% dos sinistros registrados estão relacionados ao mau comportamento do condutor dos veículos.

Um dado grave, pois mostra que a maioria ignora regras importantes de conduta no trânsito e que acaba refletindo na forma de dirigir dessas pessoas, na segurança e na preservação de vidas, já que todos precisam usar o trânsito rotineiramente, seja pedestre, ciclista, usuário de ônibus e de aplicativos de transporte. Todos são afetados!

O motorista pode até saber as técnicas de direção, porém, mas se ele não tiver controle emocional enquanto estiver dirigindo, não adianta ter passado com louvor nos exames do Detran quando foi tirar a CNH, pois esse descontrole irá refletir fortemente na qualidade da direção dele.

Na autoescola, os instrutores buscam ao máximo orientar os futuros condutores sobre educação e comportamento no trânsito, pois além de fazer parte dos exames, faz parte da formação de um bom motorista. No entanto, a participação das autoescolas na vida do cidadão acaba sendo curta diante da importância da lapidação comportamental dele para o trânsito, já que após tirar a CNH, passará o resto da vida dirigindo.

Esse motorista pode, sim, passar no exame psicotécnico e demonstrar um bom comportamento no trânsito enquanto estiver tirando a CNH, mas não há garantias de que ele não irá mudar com o passar dos anos. Por isso defendemos que a educação para o trânsito deve ser constante, ter início ainda na infância e prosseguir, inclusive, com os motoristas mais experientes.

Eliardo Martins é presidente do Sindicato das Autoescolas do Estado do Ceará (Sindcfcs)