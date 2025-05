Entendemos por ética a parte da filosofia que trata de disciplinar e orientar o comportamento humano, ou seja, é a ciência da moral. Esta, por sua vez, representa os bons costumes e a boa conduta, de acordo com os preceitos socialmente fixados pela sociedade. Já a governabilidade pode ser entendida pela qualidade intrínseca do governante, significando a importância da tranquilidade política e socioeconômica para que um governo possa desempenhar suas atividades básicas em favor do povo.

A governabilidade só alcança sucesso na medida em que se apoia em princípios éticos. Dessa forma, ética e governabilidade devem caminhar juntas, buscando uma sociedade democrática, soberana, de economia forte e socialmente justa, onde a liberdade e a igualdade de oportunidades façam parte do processo. A política pode ser mutável ou dinâmica, ao longo do tempo, já a ética é permanente. Aliás, vale lembrar Bacon: “Como é estranho ambicionar o poder e perder a liberdade”.

“O fim justifica os meios”, conforme Maquiavel, não é uma atitude estratégica, mas uma conduta incorreta que não proporciona uma situação de justiça, nem se baseia na essência da democracia, possibilitando a ambição pelo poder, a corrupção, a adoção de métodos fisiológicos, o “marketing” tendencioso etc. Nos dias atuais existem muitos Estados ditos democráticos; elegem seus governantes, todavia, não apresentam uma sincera e clara harmonia entre os aspectos éticos e de governabilidade.

Lamentavelmente, alguns governantes não sabem, ou não desejam, por outras razões, entender os dois conceitos. Ademais, por sua vez, para que possamos entender melhor o comportamento humano, devemos pensar à luz da análise de seis reflexões fundamentais: reflexão moral (o certo e o errado); reflexão ética (o bem e o mal); reflexão espiritual (o caminho da verdade); reflexão filosófica (o sentido da vida); reflexão política (a obrigação de servir) e reflexão existencial (o medo e a omissão). Por fim, citemos o grande poeta Manuel Bandeira: “Ah! Como dói viver quando falta a esperança.”

Gonzaga Mota é professor aposentado da UFC