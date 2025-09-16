Diário do Nordeste
Compliance trabalhista: como o RH pode evitar passivos jurídicos nas empresas

O compliance trabalhista não é apenas uma tendência, mas uma necessidade estratégica

Helena Carvalho e Paula Dantas producaodiario@svm.com.br
O cenário empresarial brasileiro ainda convive com um dos maiores medos da gestão: os passivos trabalhistas. De acordo com dados recentes do Tribunal Superior do Trabalho, o Brasil figura entre os países com maior volume de ações trabalhistas no mundo. E, embora muitas empresas enxerguem o jurídico como única frente de contenção, a verdadeira prevenção nasce dentro do setor de Recursos Humanos.
 
O compliance trabalhista não é apenas uma tendência, mas uma necessidade estratégica. Trata-se da adoção de políticas e práticas alinhadas à legislação, convenções coletivas e aos princípios da ética organizacional. Quando o RH atua de forma proativa, estruturando contratos, mapeando riscos, padronizando admissões, férias, horas extras e desligamentos, ele se torna uma linha de frente na blindagem jurídica da empresa.
 
Outro ponto crucial é o treinamento constante de gestores e lideranças, que precisam compreender os limites legais das relações de trabalho. A conduta de um supervisor mal orientado pode representar um processo judicial com alto custo financeiro e reputacional. Da mesma forma, a falta de clareza sobre políticas internas pode gerar alegações de assédio moral, discriminação ou vínculos empregatícios indevidos. Além disso, é essencial garantir a documentação correta de cada colaborador, reduzindo espaços para interpretações ambíguas e judicializações desnecessárias.
 
O papel do jurídico, nesse contexto, deve ser integrador e consultivo, atuando lado a lado com o RH para criar um ambiente de conformidade contínua. Auditorias internas, canais de denúncia efetivos, regularização de benefícios e políticas de inclusão são práticas que fortalecem o compliance e demonstram o compromisso da empresa com a legalidade e o bem-estar. O investimento em tecnologia também pode ser um aliado, oferecendo sistemas de gestão que automatizam processos e garantem rastreabilidade das ações.
 
Mais que evitar litígios, o compliance trabalhista posiciona a empresa como um lugar seguro para se trabalhar e confiável para se investir. O fortalecimento da cultura de conformidade se reflete também na atração e retenção de talentos, que valorizam ambientes éticos e transparentes. No fim das contas, prevenir custa menos, financeiramente e moralmente, do que remediar.
