Competências inovadoras

O tema desenvolvido aborda as interfaces do conhecimento que no seu conjunto constituem as competências gerenciais, propriamente ditas. Neste sentido, o objeto principal do seu conteúdo diz respeito ao domínio do conhecimento no campo das ações onde se aplica. Para o entendimento mais objetivo do tema, se faz oportuno conceituar o que venha a ser o conhecimento no seu sentido prático. Em outras palavras, do ponto de vista da sua aplicabilidade no dia a dia, deve ser entendido enquanto o saber adquirido através do processamento de informações acumuladas na memória das pessoas e em documentos, que tem relevância e causa impacto diferenciado nas suas atitudes, comportamento e principalmente nos resultados. É na prática, o saber que se acumula durante a vida - teorias, conceitos, princípios, técnicas e procedimentos inerentes às ações desenvolvidas pelo seu protagonismo nas suas diversas manifestações, ao longo das suas relações. No âmbito gerencial o seu palco principal é o ambiente onde atua, enquanto agente executor na aplicação permanente do seu ofício. É assim na prática que se manifesta no alcance de novos avanços, na gestão inovadora das organizações que disputam o mercado. Essas práticas se desenvolvem a partir do domínio de conhecimentos técnicos em segmentos específicos, por conta das interfaces departamentais na gestão das relações, propriamente ditas. Com a mesma motivação há que se considerarem os avanços gerenciais que fazem a diferença na aplicação de modelos de gestão, cujos fundamentos se constituem de práticas inovadoras. Ainda, na priorização das suas estratégias, os gestores avançam no alcance de intervenções inovadoras que buscam explorar novas interfaces com o mercado, até antão não percebidas - particularmente na perspectiva da exploração de novos nichos, particularmente, no âmbito da segmentação das micros, pequenas e médias empresas, até então não explorados na sua plenitude. Essas são percepções que devem se inserir, necessariamente, no entendimento prático e interativo do conceito de gerir também o conhecimento em favor do avanço das organizações que disputam o mercado.