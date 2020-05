Compartilhar: uma atitude

Não há dúvida: o Brasil e o mundo estão à mercê da interferência de voraz contaminação - a Covid19 -, que põe em risco nossa saúde. Então, com legal e consagrada atuação profícua, organismo internacional, - a OMS -, forneceu informações básicas sobre sua malignidade, e de como enfrentá-la.

Em após, governos federal, estaduais e municipais, viram-se diante desse desafio, para tornar inócuas as maléficas consequências dessa verdadeira "praga". Inúmeras e científicas providencias ficaram a integrar a agenda dessas administrações, procurando regular o comportamento de suas populações à conservação de sua natural higidez.

A despeito de poder-se alegar que não se há observado uma adesão unânime das populações, quanto a esses esclarecimentos, a administração pública de cada uma das unidades federativas e o governo central perceberam a obrigatoriedade de impor uma série de procedimentos dirigidos à preservação do bem maior de qualquer ser humano: a saúde.

É bem verdade que estamos num país de regime democrático, no qual os cidadãos dispõem de verdadeiro alvedrio às suas ações cidadãs, na forma preceituada pela Constituição Federal, no artº 5º II; ninguém lhes podendo vedar essa garantia. Por outro lado, é admissível, como ocorre nessa circunstância, haver necessidade de "quarentena", com passageiro adiamento do exercício do direito de "ir e vir", em favor da preservação da saúde coletiva; para tanto devendo sobrepor-se à essa individualidade.

Numa inadmissível hipótese de se permitir o contrário, que país seria esse, livre de representar e cuidar do mais nobre dos direitos de seus cidadãos? Seria, então, admitir-se menosprezo ao constitucional e expressivo sentido sócio-político de uma nação verdadeiramente organizada: O Brasil. Isolamento social não se prestaria para outra hipótese, que não a profilaxia.

Antonio Caminha Muniz Filho

Advogado