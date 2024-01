Como se recuperar de um trauma?

Se recuperar de um trauma é um processo constante, onde haverá várias adversidades e desafios. A resolução do processo consiste no cuidado com a saúde mental no entender as emoções e buscar ressignificar os caminhos de forma saudável e corajosa.

Sabemos que todos podemos estar enfrentando uma batalha silenciosa, por isso devemos nos atentar em como tratamos o próximo, sempre buscando a gentileza. Vale lembrar que tudo passa e que devemos aproveitar os momentos que temos para hoje e evitar focar no que não é bom, sempre haverá outros dias e novas oportunidades.

Por ser um processo constante, devemos saber sobre o autoconhecimento e maneiras de processar o trauma, celebrando pequenas e grandes conquistas diárias, como por exemplo, sair da cama, praticar um hobby antigo ou novo que nos faz bem, cozinhar para alguém especial, conversar com pessoas mais experientes, brincar com as crianças. Devemos buscar o conforto no desconforto e boas companhias para adiantar o processo de cura, sempre lembrando de respeitar o tempo de cada um.

Para amenizar os desafios da vida, existem projetos e profissionais que estão engajados na resolução do trauma. Para isso, existe o Instituto Revoar, somos um projeto voltado para o desenvolvimento de pessoas, oferecendo apoio a indivíduos que buscam um auxílio para atravessar desafiadoras fases de superação, buscando a dignidade e a alegria da vida.

O Instituto consiste em abordar temas como depressão, ansiedade e o luto de forma acessível. O instituto realiza séries de lives, podcast, palestras presenciais, terapias gratuitas, terapias de valor social, grupos de terapia de luto e ansiedade.

Dialogar sobre o trauma é um modo eficiente, complementando com rodas de conversa, além de priorizarmos a abordagem diferenciada de cada processo, visto que cada um vivencia de formas diferentes, valorizando o espaço e dignidade.

Segundo pesquisas científicas, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, e o 5° em número de depressão, e celebrar a vida é o maior intuito do Instituto Revoar. A instituição vem como um espaço para fortalecer o movimento de cuidados com a saúde emocional. O Revoar procura desenvolver o bem-estar das pessoas para elas se enxergarem além de suas dores e angústias.

Elaine de Tomy é psicanalista e vice-presidente do Instituto Revoar