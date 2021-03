Como podemos interpretar a PEC da imunidade ou da impunidade?

Com a desculpa de se evitar o chamado “ativismo judicial”, parlamentares tentam votar e aprovar a PEC da imunidade, ou para alguns a “PEC da impunidade”. A PEC nº 3/2021 resumidamente tem como premissas que o parlamentar não possa ser afastado de seu mandato por ordem judicial, não possa ser preso em caso de crime inafiançável, permanecendo sob a custódia da Câmara ou do Senado, não possa ser responsabilizado civil e criminalmente, que condutas parlamentares relacionadas a opiniões, palavras e votos sejam julgadas exclusivamente pelo Conselho de Ética e, em caso de medida cautelar que afete o mandato parlamentar, só terá efeito após ser confirmada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal.

Diante do proposto na PEC o que podemos ressaltar é que se trata de retrocesso jurídico, ampliando as vantagens e proteções aos parlamentares para com seus atos. Trata-se de um desmonte das conquistas que visam o combate à corrupção. Imunidade não pode ser confundida com privilégio exacerbado, e retirar do Judiciário parte de sua função típica é ferir o Princípio da Tripartição dos Poderes.

A ampliação da imunidade parlamentar, através da votação da PEC, é uma forma também de contra-ataque à prisão do Deputado Daniel Silveira. Contudo, tal ato pode ser interpretado como oportunismo legislativo, para ampliação de imunidade e privilégios inconstitucionais.

Importante dizer que, nesse ponto, possível a configuração de inconstitucionalidade formal pela celeridade não razoável na tramitação da PEC e por ferir regimento interno da casa legislativa. Outrossim, flagrante a inconstitucionalidade da PEC, pois viola cláusula pétrea, alterando a dinâmica da separação dos Poderes.

A PEC, ao limitar a possibilidade de investigações e prisões de parlamentares no exercício do mandato, transforma imunidade em quase impunidade. A proposta de emenda constitucional também fere o princípio constitucional da moralidade, bem como o da inafastabilidade da jurisdição. Não é razoável essa demasiada proteção, e o texto da PEC coloca em risco também a autonomia dos Poderes. Inevitável será a discussão de sua inconstitucionalidade junto ao STF. Em regra, a luta do Congresso deveria ser em sentido oposto, visando acabar com a impunidade, o foro privilegiado e a respectiva imunidade.

Marcelo Valio

Advogado e especialista em direito constitucional