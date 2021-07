Como o seu negócio pode aproveitar a melhora da economia

Legenda: Bruno Henrique é sócio-diretor de empresa Foto: Arquivo pessoal

Com a confirmação neste mês pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), de que o Produto Interno Bruto (PIB) do estado cresceu 1,14% no primeiro trimestre de 2021, superando até o resultado nacional, e ainda com a expectativa (deste mês de junho) de crescimento de 5,77% ao ano, em comparação com 2020, surge uma questão importante que as empresas de pequeno, médio e grande porte devem ficar atentas: o planejamento para aproveitar da melhor maneira possível essa sinalização de evolução da economia.

Segundo o órgão estadual, dos três setores que compõem o PIB – agropecuária, serviços e indústria – esse último apresentou o melhor desempenho, crescendo 7,17% no primeiro trimestre de 2021 em comparação ao primeiro trimestre do ano passado, quando fechou em -1,14%. Apesar da pandemia, essa perspectiva de recuperação também abrange o comércio nacional. Portanto, se o seu empreendimento alcança esse mercado é necessário realizar essa análise de forma macro.

É fundamental que o empresário faça um planejamento de vendas. Será que você está preparado para um possível aumento das vendas no seu negócio? Para não ser pego de surpresa torna-se estratégico fazer esse mapeamento de quanto as vendas podem aumentar e se sua empresa poderá atender a demanda que vier a surgir.

Outro ponto que merece destaque é em relação aos produtos em estoque. É sempre importante ter total controle da quantidade de produtos que estão armazenados. Afinal, nada mais desagradável para um cliente fazer um pedido a uma empresa e receber a notícia de que o produto acabou. E caso precise efetuar uma nova compra para repor material? Ter organizado todo o fluxo de caixa de qualquer estabelecimento é extremamente necessário.

A mão de obra também é outro fator relevante. Faça a análise para saber se o número de funcionários é o ideal para suprir uma alta na procura por produtos ou serviços. Se for necessário contratar mais colaboradores, priorize essa tarefa. Essas dicas são orientações simples, mas que se forem seguidas podem ajudar qualquer negócio a tirar o melhor proveito desse cenário favorável na economia local e nacional.

Bruno Henrique

Sócio-diretor empresarial